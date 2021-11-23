Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...

Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Destan bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken dizide "Mei Jin" karakterine hayat veren Esra Kılıç'ın hayatı merak ediliyor. Güzel oyuncunun hayatını sizler için haberimizde derledik. İşte, Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...