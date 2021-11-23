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Haberler Galeri Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...

Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...

Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Destan bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken dizide "Mei Jin" karakterine hayat veren Esra Kılıç'ın hayatı merak ediliyor. Güzel oyuncunun hayatını sizler için haberimizde derledik. İşte, Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 18:05
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Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...

Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayacak Destan dizisinde birçok önemli isim sahne alacak. Oyuncu kadrosu ve tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken dizide "Mei Jin" karakterine hayat verecek Esra Kılıç'ın hayatı merak ediliyor. İşte, güzel oyuncu hakkında bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...

DESTAN MEİ JİN KİMDİR?

Çin İmparatoru'nun kızı, Temur'un karısı. Çin İmparatoru'nun danışmanı Tiazu'nun, Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için yetiştirdiği Çinli prenses.

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Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...

ESRA KILIÇ KİMDİR?

12 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi' nde lise öğrenimini tamamladı.Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Sonrasında Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

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Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarından itibaren başladı. Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı. Liseden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünü %100 burslu kazandı.

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Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...

Oyunculuk eğitimi devam ederken Çalıkuşu dizisinde Nadide karakterini canlandırdı. 2015 senesinde Ortaoyuncular 2015 , Pera'daki Hayalet tiyatro oyununda Ahenk rolünde oynadı. 2016 senesinde mezun oldu. 2017'de Türkiye'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan İçerde'de Fulya karakterini canlandırdı