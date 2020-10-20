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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ihanet haberlerinin ardından yeniden barıştılar! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ihanet haberlerinin ardından yeniden barıştılar!
İkinci kez nikah masasına oturması beklenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bir süre önce ayrılmış ardından Akçıl'ın Nez isimli Azeri psikologdan bebek beklediği haberleri gündeme gelmişti. Çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanlayan Akçıl daha sonra yaptığı paylaşımla yeniden barıştıklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:12
Tekrar evlenecekleri haberleriyle gündeme gelen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 2 hafta önce yollarını ayırmıştı. Ayrılık kararının ardından Sinan Akçıl'ın Azeri sevgilisinin hamile olduğu ve bu sebeple yeniden Kıratlı ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Ardından Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burcu Kıratlı ile bir kez daha barıştıklarını duyurdu.
Kıratlı ile bir videosunu yayınlayan Sinan Akçıl, şunları söyledi;
"Basın mensubu arkadaşlarımın 'günahı olmadan' atılan bu çirkin 'iftiralar' ve yalanlar sayesinde ilişkimizin güzelliğini hatırlayıp, her ilişkide olan sorunlarımızın küçük olduğunu fark edip, birbirimize daha güçlü bağlanıyoruz aslında.Sürekli göz önünde olmamızın büyük etkisiyle bu tarz haberler hep var, belki var da olacaklar... Hayatımızın bir parçası olan sevilme, beğenilme ama aynı zamanda, aynı ölçüde iftira atılma, tepki duyulma gibi olgular hızla büyüyebiliyor zaman zaman ama aslında büyüyen bu dönemlerde 'bizim sevgimiz' oluyor. Bir kez daha iyi ki varsın. 'Mucize' dedikleri 3 hece..."
Burcu Kıratlı da sevgilisinin paylaşımını kendi hesabından yayınladı.
38 yaşındaki müzisyen, 'hamile sevgili' iddialarının ardından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer vermişti; "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."