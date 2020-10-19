Outlander 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Outlander yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Clarie daha sonra Leoch şatosuna gider. Burada ise şifacı olarak çalışmaya başlar. Fakat Clarie bu yolculuğu nasıl yaptığına anlam verememekte ve kendi zamanına dönmek istemektedir. Clarie ve İskoç savaşçı olan Jamie zamanla yakınlaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Ardından evlenmeye karar verirler. Clarie İskoç savaşçı olan Jamie'ye aşık olmuştur fakat yine de kendi zamanında bir kocası olduğunu bilir ve ona ihanet ettiğini düşünür. 1945 yılında olan Frank ise artık karısından umudunu kesmektedir. Dizi İngilizce, İskoç İngilizcesi ile çekilmektedir.