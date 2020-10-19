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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Outlander 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Outlander yeni sezon tarihi açıklandı mı? Outlander 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Outlander yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Netflix Outlander yeni sezon tarihi açıklandı mı? Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'im başarılı yapımı Outlander'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Mayıs ayında çekimleri başlayan dizinin yeni sezonu için gelecek açıklama merakla bekleniyor. İşte, Outlander 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Outlander yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.10.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 23:40
Outlander 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Outlander yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayranları Outlander yeni sezon tarihini merak ediyor. Outlander 6. Sezon için senaristler yoğun bir mesai harcıyor. Çekimlerin Mayıs ayında başlaması bekleniyor. Güncel bilgiler geldikçe ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Outlander 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Outlander yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR OUTLANDER 6. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin yeni sezonunun yaz aylarında yayınlanması bekleniyor. Kesin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
OUTLANDER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Clarie Randall bir savaş hemşiresidir. 1945 yılında yaşayan hemşire Clarie Randall birden gizemli bir yolculuk yapara ve 1743 yılına yolculuk yapar. Burada ise bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile tanışır. Hemşire Clarie'nin kocası bir kötü askerdir. Bu kötü asker son derece acımasız olan Jonathan'dır. Jonathan saldırısından ise İskoç savaşçı olan Jamie Clarie'yi kurtarır. Clarie Jonathan saldırısından kurtulduktan sonra kocasının Frank'ın atalarından gelme olduğunu anlar.
Clarie daha sonra Leoch şatosuna gider. Burada ise şifacı olarak çalışmaya başlar. Fakat Clarie bu yolculuğu nasıl yaptığına anlam verememekte ve kendi zamanına dönmek istemektedir. Clarie ve İskoç savaşçı olan Jamie zamanla yakınlaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Ardından evlenmeye karar verirler. Clarie İskoç savaşçı olan Jamie'ye aşık olmuştur fakat yine de kendi zamanında bir kocası olduğunu bilir ve ona ihanet ettiğini düşünür. 1945 yılında olan Frank ise artık karısından umudunu kesmektedir. Dizi İngilizce, İskoç İngilizcesi ile çekilmektedir.
OUTLANDER KAÇ BÖLÜM VE KAÇ SEZON?
Outlander dizisi toplam 55 bölüm olup, 6 sezon çekilmiş bir dizidir.