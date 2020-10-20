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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef yarışmacısı Barbaros Mehmet Şef’i çıldırttı! Yemeğini sunmayınca… Masterchef yarışmacısı Barbaros Mehmet Şef’i çıldırttı! Yemeğini sunmayınca…
Masterchef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi takımın kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele ederken gecede gergin anlar yaşandı. Şeflerin istediği sandviçi eksik yapan Barbaros, tabağını şeflere sunmadan lavaboya bırakınca ortalık karıştı. Barbaros'un ters yanıtı üzerine ise Şef Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü.
Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 11:02
Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Şefler iki etaptan oluşan oyunda yarışmacılardan çeşitli sandviçler yapmalarını istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk turu geçen isimler, Eray, Emir, Ebru, Sefa ve Barbaros oldu. İkinci tura kalan isimlerden Barbaros, sıcak sandviçi yetiştiremeyince, eksik tabağını masaya koymadı. Boş tezgahın önüne geçen Barbaros tepki çekti.
BARBAROS YEMEĞİNİ SUNMAYINCA MEHMET ŞEF ÇILDIRDI!
Barbaros'un sunum yapmadığını gören Mehmet Şef, Emir'i göstererek "Adam orada bir isyanda. Aynı isyanı sende neden göremiyoruz?" dedi. Barbaros'un ise "Yapamadığım bir şey neden isyan edeceğim. Ne yapayım tezgaha mı vurayım?" sözleri üzerine ise Mehmet Şef çok sinirlendi.
Barbaros'un tavırlarına çok kızan ünlü şef, "Sen kaptan olmak ve şampiyon olmak zorundasın bunun yolu da buradan geçiyor. Yemeği bitireceksin tezgaha koyacaksın. Önce yemeği bitireceksin beni sinirlendirme getir şuraya koy önce tabağını göreyim. Sen kafana göre mi çalışacaksın. Buranın kuralları var ve bu tabak burada duracak. Biz gelip ne eksik bakacağız sen de eksiklerini öğreneceksin. Yetiştiremediğin bir tabağı bile burada tutacaksın. Kendine gel, saçmalamaya devam etme ve beni de germe" diyerek bağırdı.
Şeflerin sıcak sandviç yemeğini en iyi yapan Eray mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanını belirleyen Eray rakip olarak Emir'i seçti.