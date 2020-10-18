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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir geri dönüş iddiası daha! Lost dizisi ekrana dönüyor mu? Hayranları bu habere kilitlendi... Bir geri dönüş iddiası daha! Lost dizisi ekrana dönüyor mu? Hayranları bu habere kilitlendi...
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi dizileri arasında gösterilen Lost için yeni iddia ortaya atıldı. Dexter'ın dönüş haberinin ardından Lost dizisi için ortaya atılan iddia büyük merak uyandırdı. Dexter'ın ardından dizinin yaratıcıları, Lost'un da benzer bir kaderi paylaşabileceğine işaret etti. İşte, Lost dizisi ekrana dönüyor mu? Hayranları bu habere kilitlendi...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 23:44
Lost, karmaşık hikayeleri birbirine bağlayarak izleyicileri ekranları başına kilitlemişti. Dizi uzun süre önce yayınlanmış olmasına rağmen hala gizli kalan cevapları içinde barındırmaktadır. Yurt dışı kaynaklı haberlere göre, Dexter'ın başlamasının ardından Lost'ta aynı kaderi paylaşabilir. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından hayranları heyecanla gelecek haberleri bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dexter, Showtime'ın en başarılı dizilerinden biriydi ve Dexter'ın kan donduran maceralarına odaklanıyordu. Bununla birlikte dizinin finali televizyon tarihinin en kötü sonralarından biri olarak değerlendiriliyor.
Independent Türkçe'nin Showtime'dan aktardığın haberine göre, Dexter'a dair yaptığı açıklama J.J.Abrams, Damon Lindelof ve Jeffrey Lieber'ın yarattığı Lost'un da benzer bir kaderi paylaşabileceğine işaret ediyor.
Lost, birbirine karmaşık biçimde bağlanan kafa karıştırıcı bulmacaları ekrana getirmişti. Ve eğer çekimleri yeniden başlarsa hayranlarının aklında soru işareti bırakan pek çok farklı noktasına açıklamalar getirilebilir. Screen Rant'in haberine göre ardından pek çok soru işareti bırakan Lost'un dönüşü de tıpkı Dexter gibi mümkün.
Lost'un dönüp dönmeyeceğine dair tartışmalar yıllardır sürse de Lindelof eğer böyle bir şey olacaksa bunun yeni karakterlerin dahil edilmesiyle yapılması gerektiğini söylemişti.