İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’nı anlattı: Burnunuzun direği sızlayacak

"KAN BAĞINA GEREK OLMADAN, AİLE NASIL OLUR DUYGUSUNU BU DİZİDE ÇOK NET GÖREBİLİRİZ"

Dizinin Barbaros'u Burak Tozkoparan ise, "İlk tanıtımda ve ikinci tanıtımda duygusal olarak çok etkilendim ve bu projenin bir derdi olduğunu, bir şeylere dokunmak istediğini çok net anladım. Gerçekten çok hoş, çok tatlı bir aile dizisi de diyebiliriz. Kan bağına gerek olmadan, aile nasıl olur duygusunu bu dizide çok net göreceğiz. Ben bu dizide Barbaros karakterini canlandırıyorum. Karakterim, birazcık daha dallı budaklı, iki dünya arasında bir köprü oluşturuyor. Problemli bir geçmişi var, derdi var, bir hedefi var, bir amacı var ve bunun peşinden koşmaya adeta yemin etmiş bir adam. Hayallerinin peşinden koşuyor" açıklamalarında bulundu.