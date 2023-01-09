09 Ocak 2023, Pazartesi
İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’nı anlattı: Burnunuzun direği sızlayacak
Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları için geri sayım başladı. Cuma günü izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan rolleri hakkında konuştu. Yıldız oyuncular dizide mücadele ve umudum bir arada olduğunu söylerken İlayda Alişan, "Bazı sahnelerde burnumuzun direği sızlayacak, bazı sahnelerde ise bu çocukların hayatla mücadelesi olmasına rağmen, kendi aralarında birbirlerine bu kadar bağlı kalmış olması seyirciyi hüzünlendirirken gülümsetecek" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:35
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