Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un sarışın oğluna bakın! Minik Cem annesine çok benziyor...

Gülsoy'un oğlu Cem'i görenler ise "Annesinin kopyasıymış" diyor. Oğlu hakkında açıklamalarda bulunan Gülsoy, "Onunla beraber nasıl davranman gerektiğini öğreniyorsun. Aslında o da sana öğretiyor" demişti.

İşte başta Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin çocukları...