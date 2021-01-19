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Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Türk vatandaşı oluyor

Son olarak rol aldığı Maria ile Mustafa dizisiyle gönüllere taht kuran Jessica May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Temmuz ayında vatandaşlığa hak kazanan May'in, Türk vatandaşı olacağı için heyecanlı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.01.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 09:59
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Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Türk vatandaşı oluyor

Geçtiğimiz temmuz ayında Türk vatandaşlığına hak kazanan oyuncu Jessica May, koronavirüs pandemisi nedeniyle evraklarını Brezilya'da getirtemediği için yeni başvuru yaptı.

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Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Türk vatandaşı oluyor

Son dönemde Türkiye'de rol aldığı projelerle adından söz ettiren Brezilyalı oyuncu Jessica May, Maria ile Mustafa dizisiyle gönüllere taht kurdu.

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Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Türk vatandaşı oluyor

3 yıl önce fotoğrafçı Hüseyin Kara ile nikah masasına oturan May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

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Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Türk vatandaşı oluyor

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında hak kazandığı vatandaşlığa, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni başvurabildi.

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Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Türk vatandaşı oluyor

Fotoğrafçı Hüseyin Kara'yla üç yıl önce evlendiği için vatandaş olabilecek olan May'ın, ailesinin evrakları Brezilya'dan yeni gönderdiği ortaya çıktı.