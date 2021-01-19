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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Türk vatandaşı oluyor Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Türk vatandaşı oluyor
Son olarak rol aldığı Maria ile Mustafa dizisiyle gönüllere taht kuran Jessica May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Temmuz ayında vatandaşlığa hak kazanan May'in, Türk vatandaşı olacağı için heyecanlı olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 09:59
Geçtiğimiz temmuz ayında Türk vatandaşlığına hak kazanan oyuncu Jessica May, koronavirüs pandemisi nedeniyle evraklarını Brezilya'da getirtemediği için yeni başvuru yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde Türkiye'de rol aldığı projelerle adından söz ettiren Brezilyalı oyuncu Jessica May, Maria ile Mustafa dizisiyle gönüllere taht kurdu.
3 yıl önce fotoğrafçı Hüseyin Kara ile nikah masasına oturan May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.
27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında hak kazandığı vatandaşlığa, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni başvurabildi.
Fotoğrafçı Hüseyin Kara'yla üç yıl önce evlendiği için vatandaş olabilecek olan May'ın, ailesinin evrakları Brezilya'dan yeni gönderdiği ortaya çıktı.