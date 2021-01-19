Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Türk vatandaşı oluyor

Son olarak rol aldığı Maria ile Mustafa dizisiyle gönüllere taht kuran Jessica May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Temmuz ayında vatandaşlığa hak kazanan May'in, Türk vatandaşı olacağı için heyecanlı olduğu öğrenildi.