Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’ya boşanma davası açtı! Son hamlesi şaşırttı

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili de konuşan Akçıl, "İki senedir pandemiden dolayı sahneye çıkmıyordum. Bu sene sahnede olacağım. Zaten sevgililerim hep Sevgililer Günü'nden önce benden ayrıldılar" deyip güldü.