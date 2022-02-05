05 Şubat 2022, Cumartesi
Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’ya boşanma davası açtı! Son hamlesi şaşırttı
İlk kez 2018 yılında nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmalarının ardından evliliklerini ikinci şansı vermişti. Geçtiğimiz yıl yeniden dünyaevine giren ikilinin evliliklerine verdiği ikinci şans da uzun soluklu olmadı. Eşine boşanma davası açan şarkıcının son hamlesi herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 05.02.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 09:10
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