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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’ya boşanma davası açtı! Son hamlesi şaşırttı

İlk kez 2018 yılında nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmalarının ardından evliliklerini ikinci şansı vermişti. Geçtiğimiz yıl yeniden dünyaevine giren ikilinin evliliklerine verdiği ikinci şans da uzun soluklu olmadı. Eşine boşanma davası açan şarkıcının son hamlesi herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 05.02.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 09:10
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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’ya boşanma davası açtı! Son hamlesi şaşırttı

Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'de bir müzik stüdyosuna girerken görüntülendi. Eşi Burcu Kıratlı ile ikinci kez yollarını ayırmak için mahkemeye başvurduklarını belirten Akçıl, konu hakkında konuştu.

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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’ya boşanma davası açtı! Son hamlesi şaşırttı

Anlaşmalı şekilde ayrılacaklarını belirten şarkıcı, "Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef. Ayrılık sürecimiz Türkiye'ye örnek olacak göreceksiniz. Sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum." dedi.

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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’ya boşanma davası açtı! Son hamlesi şaşırttı

GİZLİLİK KARARI ALDIRDI

Güzel oyuncuya boşanma davası açan Akçıl, Kıratlı için yaptırdığı 'B23' dövmesini ise asla sildirmeyeceğini söyledi. Akçıl'ın davaya gizlilik kararı koydurması ise akılları karıştırdı.

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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’ya boşanma davası açtı! Son hamlesi şaşırttı

Bu arada çift arasındaki kriz, Akçıl'ın baba olma isteğine Burcu Kıratlı'nın 'hayır' yanıtı vermesiyle çıktı.

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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’ya boşanma davası açtı! Son hamlesi şaşırttı

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili de konuşan Akçıl, "İki senedir pandemiden dolayı sahneye çıkmıyordum. Bu sene sahnede olacağım. Zaten sevgililerim hep Sevgililer Günü'nden önce benden ayrıldılar" deyip güldü.