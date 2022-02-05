Şevval Şahin mahkemede çark etti! İfadesi davanın seyrini değiştirdi

HAKİM DAVAYI ERTELEDİ

Şahin, "Yiğit geldi ve yanımıza oturdu. Özür dileyerek bir şey sormak istediğini söyledi. Ben Yiğit'e 'Kerem yüzünden ayrılmadık ben istedim' dedim. Yiğit de Kerem'e 'Fırsatçısın' dedi. Ardından Kerem 'Türkiye'deki uçakların yüzde 30'u benim. Ben istersem seni ülkeye sokarım istersem sokmam' dedi ve garsonu çağırarak Yiğit'i masadan kaldırmasını istedi" diye konuştu.