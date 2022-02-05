05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şevval Şahin mahkemede çark etti! İfadesi davanın seyrini değiştirdi

Şevval Şahin mahkemede çark etti! İfadesi davanın seyrini değiştirdi

Şevval Şahin ile ayrılan Yiğit Marcus Aral, Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmış, magazin gündemin karışmıştı. 34 yıl hapis istemiyle yargılanan Aral, yeniden hakim karşısına çıktı. Tanık olarak ifade veren Şevval Şahin, ilk ifadesini değiştirip bu defa yeniden barıştığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ı savundu.

Giriş Tarihi: 05.02.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 10:02
  • 1
  • 10
Şevval Şahin mahkemede çark etti! İfadesi davanın seyrini değiştirdi

Türkiye eski güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral, eski sevgilisiyle yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Aral hakkında 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Aral ve Kamışlı'nın avukatlarının katıldığı önceki gün görülen duruşmada Şevval Şahin tanık sıfatıyla ifade verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Şevval Şahin mahkemede çark etti! İfadesi davanın seyrini değiştirdi

HAKİM DAVAYI ERTELEDİ

Şahin, "Yiğit geldi ve yanımıza oturdu. Özür dileyerek bir şey sormak istediğini söyledi. Ben Yiğit'e 'Kerem yüzünden ayrılmadık ben istedim' dedim. Yiğit de Kerem'e 'Fırsatçısın' dedi. Ardından Kerem 'Türkiye'deki uçakların yüzde 30'u benim. Ben istersem seni ülkeye sokarım istersem sokmam' dedi ve garsonu çağırarak Yiğit'i masadan kaldırmasını istedi" diye konuştu.

  • 3
  • 10
Şevval Şahin mahkemede çark etti! İfadesi davanın seyrini değiştirdi

Kamışlı'nın avukatının sanık Aral ile sevgili olup olmadıklarını sorması üzerine Şahin, "Evet sevgiliyiz" yanıtını verdi.

  • 4
  • 10
Şevval Şahin mahkemede çark etti! İfadesi davanın seyrini değiştirdi

Tanıklar arasında masaya servis yapan bir garsonlardan biri, Kerem Kamışlı'nın kendisini çağırıp Yiğit Marcus Aral'ı masadan kaldırmasını istediğini söyledi. Aral'ın "Sen kimsin de beni kaldırıyorsun" dedikten sonra Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize attığını ve ikiliye küfürler yağdırdığını söyleyen garson, "Çektiği videoya ben engel oldum, kendisini dışarı çıkardım" dedi. Bunun üzerine Şahin "Yiğit sandalyeyle asla tutmadı, Kerem sandalyeyle birlikte düştü" diye karşı çıktı.

  • 5
  • 10
Şevval Şahin mahkemede çark etti! İfadesi davanın seyrini değiştirdi

Kamışlı'nın avukatı, Şahin'in Aral'la ilişkisinin tekrar başlamasını gerekçe göstererek 8 ay sonra ifade değiştirdiğini söyledi. Bunun üzerine Aral'ın avukatı, "Müvekkilim mağduriyet yaşamaktadır. Amerika'da vatandaşlık başvurusu vardır ve sıkıntıya düşmektedir. Yakalama emrinden dolayı ülkeye gelememektedir" diyerek beraat talep etti. Mahkeme davayı erteledi.