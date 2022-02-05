05 Şubat 2022, Cumartesi
Şevval Şahin mahkemede çark etti! İfadesi davanın seyrini değiştirdi
Şevval Şahin ile ayrılan Yiğit Marcus Aral, Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmış, magazin gündemin karışmıştı. 34 yıl hapis istemiyle yargılanan Aral, yeniden hakim karşısına çıktı. Tanık olarak ifade veren Şevval Şahin, ilk ifadesini değiştirip bu defa yeniden barıştığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ı savundu.
Giriş Tarihi: 05.02.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 10:02
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