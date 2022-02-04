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Haberler Galeri Esra Erol'da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı! 'Yanlış telefonu aradım' dedi 8 çocuklu Ahmet Kırboğa'ya kuma gitti! Bedia Apaydın'la ilgili yeni gelişme

Esra Erol'da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı! 'Yanlış telefonu aradım' dedi 8 çocuklu Ahmet Kırboğa'ya kuma gitti! Bedia Apaydın'la ilgili yeni gelişme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'un kapısını çalan Emine Apaydın, kızı Bedia Apaydın için yardım istedi. Kızının 16 Kasım'da evden ayrıldığını ve Şanlıurfa'ya kuma olarak gittiğini belirten anne Emine Apaydın, Bedia'nın 8 çocuklu Ahmet Kırboğa'ya para karşılığı satıldığını ileri sürdü. Bugün yayınlanan Esra Erol'da ise Bedia ile Kadriye yüzleşti. Sinir krizi geçirerek bayılan Bedia, "Bataklığa düşecektim beni Esra Erol kurtardı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.02.2022 22:53 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 22:53
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Esra Erol’da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı! ’Yanlış telefonu aradım’ dedi 8 çocuklu Ahmet Kırboğa’ya kuma gitti! Bedia Apaydın’la ilgili yeni gelişme

ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da 16 Kasım günü evden ayrılarak Şanlıurfa'da yaşayan 8 çocuklu Ahmet Kırboğa'ya kuma olarak giden Bedia Apaydın ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

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Esra Erol’da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı! ’Yanlış telefonu aradım’ dedi 8 çocuklu Ahmet Kırboğa’ya kuma gitti! Bedia Apaydın’la ilgili yeni gelişme

2 buçuk ay sonra ailesine kavuşan Bedia Apaydın anlattıklarıyla Türkiye'yi şoke etti. İşte Bedia Apaydın olayının tüm detayları...

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Esra Erol’da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı! ’Yanlış telefonu aradım’ dedi 8 çocuklu Ahmet Kırboğa’ya kuma gitti! Bedia Apaydın’la ilgili yeni gelişme

Anne Emine Apaydın, 16 Kasım'da evden ayrılarak Şanlıurfa'da Ahmet Kırboğa'ya kuma olarak giden kızı Bedia Apaydın'ın bulunması için Esra Erol'un kapısını çaldı.

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Esra Erol’da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı! ’Yanlış telefonu aradım’ dedi 8 çocuklu Ahmet Kırboğa’ya kuma gitti! Bedia Apaydın’la ilgili yeni gelişme

Anne Emine, 2 çocuğu olan kızı kaçtıktan sonra Ahmet Kırboğa'nın kendisini arayarak Bedia'ya nikah kıydığını ve eşi olduğunu söylediğini belirtti.

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Esra Erol’da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı! ’Yanlış telefonu aradım’ dedi 8 çocuklu Ahmet Kırboğa’ya kuma gitti! Bedia Apaydın’la ilgili yeni gelişme

Bu iddiaların ardından da 8 çocuk babası Ahmet Kırboğa telefonla canlı yayına bağlandı. Evli olan Kırboğa "Eşim ve çocuklarım benimle aynı evde yaşıyor.