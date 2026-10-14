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Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun oğulları için Mardin'de düzenlediği üç günlük kutlama, cemiyet hayatından tanınmış isimleri bir araya getirdi. Dila Tarkan, kutlamaya ait fotoğrafları ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler 1

Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun oğulları Can Matteo için Mardin'deki bir otelde düzenlediği üç günlük vaftiz kutlaması, cemiyet hayatından tanınmış isimleri bir araya getirdi.

Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler 2

Desenli eşarpların takıldığı kutlamalarda zılgıtlar eşliğinde halaylar çekildi, sıra gecesinde türküler söylendi. Davetliler arasında Nazlı-Hacı Sabancı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya ve Derev Clara da yer aldı.

Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler 3

MARDİN'DE ÜÇ GÜN SÜREN KUTLAMA

Sima Tarkan ve Mark Başoğlu çiftinin oğulları Can Matteo için düzenlediği kutlamalar, Mardin'in yöresel taş evlerinde renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün süren program kapsamında ilk gün yemek organizasyonu gerçekleştirildi. İkinci gün vaftiz töreni ve sıra gecesi düzenlenirken son gün davetliler için özel bir kahvaltı planlandı.

Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler 4

Kutlamalara katılan davetliler, başlarına desenli eşarplar bağlayarak yöresel eğlencelere eşlik etti. Tef çalıp mendil sallayan konuklar, davul ve zılgıtlar eşliğinde halay çekti. Sıra gecesinde ise türküler söylendi. Davetlilerin konaklaması için Mardin'deki beş yıldızlı otellerden birinin kapatıldığı belirtildi.

Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler 5

DİLA TARKAN'DAN YENİ KARELER

Sima Tarkan'ın kız kardeşi Dila Tarkan, kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Dila Tarkan'ın,"Küçük Matteo'muzun vaftizinden" notuyla yayımladığı kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler 6

Tarkan'ın paylaştığı karelere takipçilerinden binlerce beğeni gelirken, gönderinin altına kalp emojili ve nazar boncuklu yorumlar yapıldı.

Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler 7

SİMA TARKAN VE MARK BAŞOĞLU NE ZAMAN EVLENDİ?

Sosyal medya içerik üreticisi Sima Tarkan, yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından iş insanı Mark Başoğlu ile Eylül 2024'te evlendi. Çiftin Can Matteo adını verdikleri oğulları, 31 Mart 2026'da dünyaya geldi.

Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler 8

DİLA TARKAN VE DAĞHAN DOĞRUER'İN ÇOCUKLARI

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile 25 Mart 2022'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlendi. Çiftin ilk çocukları Luca Kartal, 27 Ağustos 2022'de dünyaya geldi. Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Temmuz 2026'da Lila adını verdikleri kızlarını da kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba oldu.

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