Mardin’de 5 yıldızlı otel kapatmışlardı! Dila Tarkan’dan yeni kareler

Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun oğulları için Mardin'de düzenlediği üç günlük kutlama, cemiyet hayatından tanınmış isimleri bir araya getirdi. Dila Tarkan, kutlamaya ait fotoğrafları ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun oğulları Can Matteo için Mardin'deki bir otelde düzenlediği üç günlük vaftiz kutlaması, cemiyet hayatından tanınmış isimleri bir araya getirdi.

Desenli eşarpların takıldığı kutlamalarda zılgıtlar eşliğinde halaylar çekildi, sıra gecesinde türküler söylendi. Davetliler arasında Nazlı-Hacı Sabancı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya ve Derev Clara da yer aldı.

MARDİN'DE ÜÇ GÜN SÜREN KUTLAMA Sima Tarkan ve Mark Başoğlu çiftinin oğulları Can Matteo için düzenlediği kutlamalar, Mardin'in yöresel taş evlerinde renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün süren program kapsamında ilk gün yemek organizasyonu gerçekleştirildi. İkinci gün vaftiz töreni ve sıra gecesi düzenlenirken son gün davetliler için özel bir kahvaltı planlandı.

Kutlamalara katılan davetliler, başlarına desenli eşarplar bağlayarak yöresel eğlencelere eşlik etti. Tef çalıp mendil sallayan konuklar, davul ve zılgıtlar eşliğinde halay çekti. Sıra gecesinde ise türküler söylendi. Davetlilerin konaklaması için Mardin'deki beş yıldızlı otellerden birinin kapatıldığı belirtildi.