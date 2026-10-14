"KALİTELİ BİR AYRILIK, MUTSUZ BİR EVLİLİKTEN ÇOK DAHA HAYIRLI"

Ünlü oyuncu, evliliğinin sona ermesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı vermek kolay değildi ama çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim. Olmayacak bir şey için çocukların gözü önünde mutsuz bir çift olmayı tercih etmedim. Çocuklar evde mutsuz bir anne baba görmesin. Tabii ki boşanmanın güzeli yoktur ama iyi ve kaliteli bir ayrılık, mutsuz bir evlilikten çok daha hayırlı bence çocuklar için."