Pelin Karahan boşanma kararını anlattı! Çocukları için mutsuz evliliği istemedi
Pelin Karahan, Bedri Güntay ile biten evliliği hakkında konuştu. Çocuklarının mutsuz bir aile ortamında büyümesini istemediğini belirten oyuncu, boşanma sonrası değişen hayatını ve Güntay ile ilişkisini anlattı.
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan, son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, iş insanı Bedri Güntay ile 12 yıl süren evliliğini 28 Nisan 2026'da anlaşmalı olarak sonlandırdı. Çiftin evliliğinden Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu dünyaya geldi.
PELİN KARAHAN'DAN BİTEN EVLİLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Pelin Karahan, son olarak konuk olduğu Serda ile Masadaki Sırlar programında sona eren evliliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boşanma kararının kolay olmadığını belirten Karahan, çocuklarının mutsuz bir aile ortamında büyümesini istemediğini dile getirdi.
"KALİTELİ BİR AYRILIK, MUTSUZ BİR EVLİLİKTEN ÇOK DAHA HAYIRLI"
Ünlü oyuncu, evliliğinin sona ermesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bu kararı vermek kolay değildi ama çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim. Olmayacak bir şey için çocukların gözü önünde mutsuz bir çift olmayı tercih etmedim. Çocuklar evde mutsuz bir anne baba görmesin. Tabii ki boşanmanın güzeli yoktur ama iyi ve kaliteli bir ayrılık, mutsuz bir evlilikten çok daha hayırlı bence çocuklar için."
"BİR KABUK KIRILMASI YAŞIYORUM GALİBA"
Pelin Karahan, boşanmanın ardından hayatında yaşanan değişimlere de değindi. Yıllardır alıştığı ev düzeninin değiştiğini belirten oyuncu, bu sürecin kendisinde farklı bir dönemin başlangıcını beraberinde getirdiğini ifade etti.
Kendisinin de babasız büyüdüğünü anlatan Karahan, Bedri Güntay'ın kendisine babalık yaptığını ve bu desteğinin hâlâ devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Bir kabuk kırılması yaşıyorum galiba, belki yaşla da alakalı olabilir. Evin içinde yıllardır olan bir düzen değişti. Babasız büyüdüm ben. Bedri bana da çok babalık yapardı, sağ olsun hâlâ öyledir ama sonuçta bir düzen değişmesi var."