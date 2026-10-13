Burcu Esmersoy’dan yağmura karşı ilginç önlem! Mavi galoşlarla poz verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından Burcu Esmersoy, yağmura karşı aldığı önlemleri esprili paylaşımlarla takipçilerine gösterdi. Ünlü sunucunun mavi galoşlu pozları ve yağmur kombini dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından önlem alan Esmersoy, esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürdü.
YAĞMURA KARŞI GALOŞ ÖNLEMİ
Ünlü sunucu, ilk olarak yağmurlu havaya uygun kombinini paylaştı. Esmersoy, paylaşımına "İki damla yağmurda bu look'ların yapılacağını biliyordum, umarım." notunu düştü.
Bir diğer paylaşımında ise Burcu Esmersoy, havalimanında botlarını çıkarıp çoraplarının üzerine mavi galoşlar geçirerek güvenlik kontrolünden geçtiği anların hayal edilmesini esprili bir dille istedi.
"ÖNGÖRÜ BU İŞTE"
Ayağındaki mavi galoşlarla poz veren ünlü sunucu, bir diğer paylaşımında ise "Bak, öngörü bu işte... En saf ve direkt..." sözleriyle takipçilerine seslendi.