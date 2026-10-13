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Burcu Esmersoy’dan yağmura karşı ilginç önlem! Mavi galoşlarla poz verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından Burcu Esmersoy, yağmura karşı aldığı önlemleri esprili paylaşımlarla takipçilerine gösterdi. Ünlü sunucunun mavi galoşlu pozları ve yağmur kombini dikkat çekti.

Burcu Esmersoy’dan yağmura karşı ilginç önlem! Mavi galoşlarla poz verdi 1

Geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Burcu Esmersoy’dan yağmura karşı ilginç önlem! Mavi galoşlarla poz verdi 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından önlem alan Esmersoy, esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürdü.

Burcu Esmersoy’dan yağmura karşı ilginç önlem! Mavi galoşlarla poz verdi 3

YAĞMURA KARŞI GALOŞ ÖNLEMİ

Ünlü sunucu, ilk olarak yağmurlu havaya uygun kombinini paylaştı. Esmersoy, paylaşımına "İki damla yağmurda bu look'ların yapılacağını biliyordum, umarım." notunu düştü.

Burcu Esmersoy’dan yağmura karşı ilginç önlem! Mavi galoşlarla poz verdi 4

Bir diğer paylaşımında ise Burcu Esmersoy, havalimanında botlarını çıkarıp çoraplarının üzerine mavi galoşlar geçirerek güvenlik kontrolünden geçtiği anların hayal edilmesini esprili bir dille istedi.

Burcu Esmersoy’dan yağmura karşı ilginç önlem! Mavi galoşlarla poz verdi 5

"ÖNGÖRÜ BU İŞTE"

Ayağındaki mavi galoşlarla poz veren ünlü sunucu, bir diğer paylaşımında ise "Bak, öngörü bu işte... En saf ve direkt..." sözleriyle takipçilerine seslendi.

Burcu Esmersoy’dan yağmura karşı ilginç önlem! Mavi galoşlarla poz verdi 6

Öte yandan, ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, teknoloji girişimcisi ve yazılımcı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023'te İtalya'da düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Burcu Esmersoy’dan yağmura karşı ilginç önlem! Mavi galoşlarla poz verdi 7

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sosyal medya paylaşımlarında da bu tutumlarını sürdürüyor.

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