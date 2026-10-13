Bir diğer paylaşımında ise Burcu Esmersoy, havalimanında botlarını çıkarıp çoraplarının üzerine mavi galoşlar geçirerek güvenlik kontrolünden geçtiği anların hayal edilmesini esprili bir dille istedi.

"ÖNGÖRÜ BU İŞTE"

Ayağındaki mavi galoşlarla poz veren ünlü sunucu, bir diğer paylaşımında ise "Bak, öngörü bu işte... En saf ve direkt..." sözleriyle takipçilerine seslendi.