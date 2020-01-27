BİZE ULAŞIN
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan sürprizi! Ceylan EDHO'ya dönüyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ederken sevilen oyuncu geri döndü. ATV'nin fenomen dizisi EDHO'nun Ceylan'ı Sanem Çelik, Meryem'in cenazesinde yeniden ortaya çıkıyor. Bir süredir sevenlerinin karşısına çıkmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik, dizinin son fragmanına damga vurdu.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 09:08
- 1
- 37
- 2
- 37
- 3
- 37
- 4
- 37
- 5
- 37