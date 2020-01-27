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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan sürprizi! Ceylan EDHO'ya dönüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ederken sevilen oyuncu geri döndü. ATV'nin fenomen dizisi EDHO'nun Ceylan'ı Sanem Çelik, Meryem'in cenazesinde yeniden ortaya çıkıyor. Bir süredir sevenlerinin karşısına çıkmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik, dizinin son fragmanına damga vurdu.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 09:08
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan sürprizi! Ceylan EDHO'ya dönüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız oyuncusu Sanem Çelik, Ceylan rolüyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Meryem'in cenazesinde görünen Ceylan, EDHO izleyicisini heyecanlandırdı. Sevilen oyuncu Sanem Çelik'in yeniden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dönüşü ilgi çektii.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan sürprizi! Ceylan EDHO'ya dönüyor mu?

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın başrollerinde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 5 haftalık aranın ardından 28 Ocak akşamı geri dönüyor. Uzun bir aradan sonra yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide bir de heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan sürprizi! Ceylan EDHO'ya dönüyor mu?

Son bölümde Hızır, yurt dışında olan eşi Meryem'in ölüm haberini almıştı. Yeni bölümde Çakırbeyli ailesi Meryem'i son yolculuğuna uğurluyor. Geçtiğimiz yıl diziden ayrılan Sanem Çelik yeni bölümde Ceylan karakteriyle diziye geri dönüyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan sürprizi! Ceylan EDHO'ya dönüyor mu?

Sevenlerinin ilgi odağı olan Sanem Çelik'in özel hayatı merak konusu oldu. Adından söz ettiren ünlü oyuncu adeta mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Çelik'in hayranları aslen nereli olduğunu merak etti? Peki Sanem Çelik nereli? İşte ünlülerin memleketleri..

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan sürprizi! Ceylan EDHO'ya dönüyor mu?

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