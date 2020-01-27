Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan sürprizi! Ceylan EDHO'ya dönüyor mu?

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın başrollerinde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 5 haftalık aranın ardından 28 Ocak akşamı geri dönüyor. Uzun bir aradan sonra yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide bir de heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor.