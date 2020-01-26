Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi herkesi şoke etti! Aras'ın ağabeyi de oyuncu çıktı

Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli başarılı performansı dışında özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli Çukur dizisindeki Yamaç Koçovalı karakteriyle Türkiye'nin sevgilisi haline geldi. Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli özel hayatıyla da gündem oldu. Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli ağabeyiyle gündem oldu. Ağabeyi de kendisi gibi ünlü çıkan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli magazin dünyasını salladı.