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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi herkesi şoke etti! Aras'ın ağabeyi de oyuncu çıktı

Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli başarılı performansı dışında özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli Çukur dizisindeki Yamaç Koçovalı karakteriyle Türkiye'nin sevgilisi haline geldi. Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli özel hayatıyla da gündem oldu. Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli ağabeyiyle gündem oldu. Ağabeyi de kendisi gibi ünlü çıkan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli magazin dünyasını salladı.

Giriş Tarihi: 26.01.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 16:38
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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi herkesi şoke etti! Aras'ın ağabeyi de oyuncu çıktı

Çukur dizisi son bölümüyle milyonları ekrana kilitlemişti, hayranları yeni bölümü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Çukur dizisinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi de kendisi gibi bir oyuncu. Çukur dizisinin starı Aras Bulut İynemli'nin öz ağabeyini görenler ikili arasındaki akrabalığı anlamakta zorluk geçiyor. İşte ünlülerin akrabaları...

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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi herkesi şoke etti! Aras'ın ağabeyi de oyuncu çıktı

İşte ünlülerin herkesi şaşırtan akrabaları...

İrem Helvacıoğlu ve ablası Merve Helvacıoğlu

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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi herkesi şoke etti! Aras'ın ağabeyi de oyuncu çıktı
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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi herkesi şoke etti! Aras'ın ağabeyi de oyuncu çıktı
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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi herkesi şoke etti! Aras'ın ağabeyi de oyuncu çıktı

Ulaş Tun Astepe ve abisi