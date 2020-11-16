Sıla ve Hazer Amani hakkında şok iddia! Eski eşiyle görüşüyor…

Sıla ve Hazer Amini hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Hazer Amani'nin evli olduğu dönemde aşk yaşamaya başlayan ikili, bu yılın ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan ve boşanacakları iddia edilen ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı.