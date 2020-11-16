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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sıla ve Hazer Amani hakkında şok iddia! Eski eşiyle görüşüyor… Sıla ve Hazer Amani hakkında şok iddia! Eski eşiyle görüşüyor…
Sıla ve Hazer Amini hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Hazer Amani'nin evli olduğu dönemde aşk yaşamaya başlayan ikili, bu yılın ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan ve boşanacakları iddia edilen ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 14:34
Bu yıl ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkan ikili, yollarını kesin olarak ayırıyor. Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti.
ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI
Magazin Burada'da yer alan habere göre, şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani hakkında bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın tek başına eğlenmeye çıkması ise bu iddiaları güçlendirmişti. İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu.
Ortaya atılan iddiaya göre Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.
Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.