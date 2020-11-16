Mustafa Topaloğlu taburcu oldu! Kalp krizi geçirmişti....

Kendisini üzen iki belediye başkanının olduğunu bunların isimlerini veremeyeceğini ama cumhurbaşkanı ile paylaşacağını söyleyen Mustafa Topaloğlu 'Tedavi gördüğüm Şişli Etfal Hastanesi konusunda uzman, beni iyi ki buraya getirmişler, tüm doktorlara teşekkür ediyorum' dedi.