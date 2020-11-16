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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mustafa Topaloğlu taburcu oldu! Kalp krizi geçirmişti.... Mustafa Topaloğlu taburcu oldu! Kalp krizi geçirmişti....
Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Demet Akalın'ın programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kuliste kalp krizi geçirmişti. Apar topar Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, hastaneden taburcu oldu.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 16:32
Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı programın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Usta şarkıcı Şişli Etfal Hastanesi'nde gördüğü tedavinin arsında taburcu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hastaneden yürüyerek çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.
Kendisini üzen iki belediye başkanının olduğunu bunların isimlerini veremeyeceğini ama cumhurbaşkanı ile paylaşacağını söyleyen Mustafa Topaloğlu 'Tedavi gördüğüm Şişli Etfal Hastanesi konusunda uzman, beni iyi ki buraya getirmişler, tüm doktorlara teşekkür ediyorum' dedi.
Şarkıları ve tarzıyla olduğu kadar, katıldığı programlardaki ifadeleriyle de dikkatleri çeken türkücü Mustafa Topaloğlu, 13 Ekim Cuma günü Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu programa katılmıştı.
Kuliste terlemeye başlayan sanatçı aniden fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.