Sıla ve Hazer Amani evliliğinde kriz büyüdü

Bu yılın ocak ayında dünyaevine giren şarkıcı Sıla ile Hazer Amani'nin evliliğinde kriz büyüdü. Çiftin arasında bir süredir sorun olduğu ve boşanacakları iddia edilirken Sıla'nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye gitmesi ayrılık söylentileri güçlendi. Çiftin arasındaki krizin nedeniyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.