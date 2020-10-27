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Sıla ve Hazer Amani evliliğinde kriz büyüdü

Bu yılın ocak ayında dünyaevine giren şarkıcı Sıla ile Hazer Amani'nin evliliğinde kriz büyüdü. Çiftin arasında bir süredir sorun olduğu ve boşanacakları iddia edilirken Sıla'nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye gitmesi ayrılık söylentileri güçlendi. Çiftin arasındaki krizin nedeniyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 09:22
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Sıla ve Hazer Amani evliliğinde kriz büyüdü

2020'nin ocak ayında dünyaevine giren Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü. Evlerini ayırdıkları öne sürülen çiftin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgiyle ise ortaya birkaç iddia atıldı.

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Sıla ve Hazer Amani evliliğinde kriz büyüdü

Hürriyet'in haberine göre, Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.

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Sıla ve Hazer Amani evliliğinde kriz büyüdü

Bir başka iddia ise Sıla'nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu.

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Sıla ve Hazer Amani evliliğinde kriz büyüdü

Çiftin, pandemi döneminde, maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.

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Sıla ve Hazer Amani evliliğinde kriz büyüdü

Ünlü şef Hazer Amani, daha önce bir dergiye verdiği röportajda eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini anlatmıştı.