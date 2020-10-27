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Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Araç kullanırken…

Adanalı filmindeki rolüyle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Türk kadınlarına hakaret eden ve takipçilerine küfürler savuran Alakurt, şimdi de sosyal medyadan paylaştığı video ile tepki topladı. Alakurt, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle otomobil kullandı.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 09:53
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Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Araç kullanırken…

Sosyal medyadan takipçilerine küfürler savuran ve Türk kadınlarına hakaretler yağdıran Mehmet Akif Alakurt, yeni bir skandala imza attı.

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Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Araç kullanırken…

Araç kullandığı videosunu Instagram hesabından paylaşan Alakurt'un bir yandan da sigara ve alkol içtiği görüldü.

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Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Araç kullanırken…

Alakurt'un görüntüleri tepkileri neden oldu.

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Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Araç kullanırken…

ADANALI DİZİSİYLE ADINI DUYURMUŞTU

2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yapmıştı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parlamıştı.

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Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Araç kullanırken…

ANİDEN ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu.