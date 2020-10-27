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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Araç kullanırken… Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Araç kullanırken…
Adanalı filmindeki rolüyle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Türk kadınlarına hakaret eden ve takipçilerine küfürler savuran Alakurt, şimdi de sosyal medyadan paylaştığı video ile tepki topladı. Alakurt, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle otomobil kullandı.
Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 09:53
Sosyal medyadan takipçilerine küfürler savuran ve Türk kadınlarına hakaretler yağdıran Mehmet Akif Alakurt, yeni bir skandala imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç kullandığı videosunu Instagram hesabından paylaşan Alakurt'un bir yandan da sigara ve alkol içtiği görüldü.
Alakurt'un görüntüleri tepkileri neden oldu.
ADANALI DİZİSİYLE ADINI DUYURMUŞTU
2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yapmıştı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parlamıştı.
ANİDEN ORTADAN KAYBOLMUŞTU
Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu.