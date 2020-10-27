Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Araç kullanırken…

Adanalı filmindeki rolüyle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Türk kadınlarına hakaret eden ve takipçilerine küfürler savuran Alakurt, şimdi de sosyal medyadan paylaştığı video ile tepki topladı. Alakurt, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle otomobil kullandı.