14 Haziran 2024, Cuma
Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında flaş karar | İşte davada son durum...
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Davada yargılanan 18 kişinin içinden Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da olduğu kişiler hakkında yeni kararlar çıktı. Peki, Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? İşte o sorunun yanıtı...
Giriş: 14.06.2024 00:26 Güncelleme: 14.06.2024 00:50
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