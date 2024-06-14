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Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında flaş karar | İşte davada son durum...

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Davada yargılanan 18 kişinin içinden Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da olduğu kişiler hakkında yeni kararlar çıktı. Peki, Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? İşte o sorunun yanıtı...

Giriş: 14.06.2024 00:26 Güncelleme: 14.06.2024 00:50
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Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında flaş karar....

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı..

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Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında flaş karar....

8 YIL 4 AYDAN 23 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
İddianamede, Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenmişti. Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında flaş karar....

Yaşanan gelişmelerin ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.

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Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında flaş karar....

SILA DOĞU VE CAN DOĞU SERBEST Mİ KALDI?

Dilan Polat, Engin Polat gibi isimlerin yer aldığı davada Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da yer alıyordu. O isimler için tahliye kararı çıktı

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Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında flaş karar....

Sürecin takipçisi gazeteci Emrullah Erdinç, tahliye kararını paylaştı: Polatlar dosyasında tahliye geldi. Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.