Müge Anlı'nın 20 yaşındaki haline bakın! Gençlik hali gündem oldu! Meğer o yarışmaya katılmış...

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı 'Müge Anlı İle Tatlı Sert'in güzel sunucusu Müge Anlı, bu kez gençlik yıllarına ait bir videoyla magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan ve gençlik dönemine ait görüntüyü içeren video herkesi şoke etti. 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen Anlı, doğal haliyle görenleri hayran bıraktı. İşte müge Anlı'nın yıllar geçmişteki görüntüleri...