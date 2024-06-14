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Müge Anlı'nın 20 yaşındaki haline bakın! Gençlik hali gündem oldu! Meğer o yarışmaya katılmış...

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı 'Müge Anlı İle Tatlı Sert'in güzel sunucusu Müge Anlı, bu kez gençlik yıllarına ait bir videoyla magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan ve gençlik dönemine ait görüntüyü içeren video herkesi şoke etti. 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen Anlı, doğal haliyle görenleri hayran bıraktı. İşte müge Anlı'nın yıllar geçmişteki görüntüleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 08:57 Güncelleme: 15.06.2024 08:56
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Müge Anlı’nın 20 yaşındaki haline bakın! Gençlik hali gündem oldu! Meğer o yarışmaya katılmış...

Ekranların sevilen yüzü araştırmacı - gazeteci Müge Anlı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme oturdu.

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Müge Anlı’nın 20 yaşındaki haline bakın! Gençlik hali gündem oldu! Meğer o yarışmaya katılmış...

1992 yılında yayınlanan "Turnike" adlı yarışmada Müge Anlı'nın 20'li yaşlarındaki doğal ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü. Anlı'nın doğal saç rengi ve makyajsız hali görenleri hayran bıraktı.

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Müge Anlı’nın 20 yaşındaki haline bakın! Gençlik hali gündem oldu! Meğer o yarışmaya katılmış...

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülere Müge Anlı'nın hayranları, "Hala çok güzel", "Bambaşka biriymiş", "Doğal haliyle daha güzel" gibi yorumlarda bulundu.

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Müge Anlı’nın 20 yaşındaki haline bakın! Gençlik hali gündem oldu! Meğer o yarışmaya katılmış...

Bakalım siz Müge Anlı'nın bu halini tanıyabilecek misiniz?

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Müge Anlı’nın 20 yaşındaki haline bakın! Gençlik hali gündem oldu! Meğer o yarışmaya katılmış...

İşte Müge Anlı başta olmak üzere ünlülerin eski halleri...