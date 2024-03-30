Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı 'Evim arandı, kan testim verildi' diyerek açıkladı! Uyuşturucu ve kumar itirafından sonra...

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser ile yaşadığı boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Ancak, özel hayatındaki zorluklarla sınırlı kalmayan Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda şoke edici bir video ile tekrar manşetlere çıktı. Ersubaşı, "'Uyuşturucu batağına düştüm" dediği bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Damla Ersubaşı son olarak, uyuşturucu testinin sonucunu paylaştı. İşte detaylar...