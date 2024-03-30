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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı 'Evim arandı, kan testim verildi' diyerek açıkladı! Uyuşturucu ve kumar itirafından sonra...

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı 'Evim arandı, kan testim verildi' diyerek açıkladı! Uyuşturucu ve kumar itirafından sonra...

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser ile yaşadığı boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Ancak, özel hayatındaki zorluklarla sınırlı kalmayan Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda şoke edici bir video ile tekrar manşetlere çıktı. Ersubaşı, "'Uyuşturucu batağına düştüm" dediği bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Damla Ersubaşı son olarak, uyuşturucu testinin sonucunu paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:46
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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı ’Evim arandı, kan testim verildi’ diyerek açıkladı! Uyuşturucu ve kumar itirafından sonra...

Sihirli Annem dizisindeki unutulmaz performansıyla tanınan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile sancılı bir ilişki yaşadı. İkilinin boşanma süreci ve sonrasındaki gelişmeler, magazin gündemini uzun süre meşgul etti.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı ’Evim arandı, kan testim verildi’ diyerek açıkladı! Uyuşturucu ve kumar itirafından sonra...

Darp edildiğini öne süren ve tekrar ayrılık kararı alan Ersubaşı, eski eşiyle mahkemelik olmuştu. Ersubaşı'nın uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini almıştı.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı ’Evim arandı, kan testim verildi’ diyerek açıkladı! Uyuşturucu ve kumar itirafından sonra...

Keser, eline ulaşan görüntülerle mahkemeye başvurup, "Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum" demişti.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı ’Evim arandı, kan testim verildi’ diyerek açıkladı! Uyuşturucu ve kumar itirafından sonra...

Damla Ersubaşı ise gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullandığını açıklamıştı.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı ’Evim arandı, kan testim verildi’ diyerek açıkladı! Uyuşturucu ve kumar itirafından sonra...

Bir dönem uyuşturucuya batağına düştüm' diyen Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'in iki kızının velayetini almak için kendisine şantaj yaptığını söyleyerek bu videonun videonun 1.5 yıl önce çekildiğini, eski eşinin montajlayarak medyaya servis ettiğini söylemişti.