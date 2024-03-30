30 Mart 2024, Cumartesi
'Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! "Yıllar ona da acımamış..."
Yeşilçam'ın efsanevi filmlerinden biri olan "Çiçek Abbas"ın unutulmaz yıldızı Pembe Mutlu, son haliyle gündem oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi filmlerle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, güzelliğiyle adından söz ettiriyordu. Şimdilerde 68 yaşında olan usta oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Pembe Mutlu'nun son hali...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:09
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