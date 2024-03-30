'Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! "Yıllar ona da acımamış..."

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları arasında yer alan Pembe Mutlu, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen ve İlyas Salman gibi dev isimlerle birçok unutulmaz filmde rol almıştı. Özellikle "Davaro" filmi ile hafızalara kazınan oyuncu, iri ela gözleri ve sarı saçlarıyla döneminin en güzel isimlerinden biri olarak tanınıyordu.