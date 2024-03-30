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Haberler Galeri 'Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! "Yıllar ona da acımamış..."

'Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! "Yıllar ona da acımamış..."

Yeşilçam'ın efsanevi filmlerinden biri olan "Çiçek Abbas"ın unutulmaz yıldızı Pembe Mutlu, son haliyle gündem oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi filmlerle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, güzelliğiyle adından söz ettiriyordu. Şimdilerde 68 yaşında olan usta oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Pembe Mutlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:09
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’Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Yıllar ona da acımamış...

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları arasında yer alan Pembe Mutlu, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen ve İlyas Salman gibi dev isimlerle birçok unutulmaz filmde rol almıştı. Özellikle "Davaro" filmi ile hafızalara kazınan oyuncu, iri ela gözleri ve sarı saçlarıyla döneminin en güzel isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

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’Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Yıllar ona da acımamış...

Çiçek Abbas, Davaro, Şalvar Davası, Mavi Mavi gibi birçok başarılı yapımda rol alan Pembe Mutlu, yıllar sonraki haliyle gündem oldu.

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’Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Yıllar ona da acımamış...

Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan oyuncu, öyle bir değişti ki, kimse tanıyamadı.

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’Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Yıllar ona da acımamış...

Gerçek adı Pembe Gül olan Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu, 1955 yılında Denizli'de doğdu. Aslen Giresunlu'dur.

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’Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Yıllar ona da acımamış...

İşte Pembe Mutlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...