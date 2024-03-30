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Merve Boluğur'dan meraklandıran paylaşım! Serdar Ortaç'la verdiği poz olay oldu!

Oyunculuk kariyerinden bir süredir uzak kalan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak Serdar Ortaç ile karesini paylaştı. Boluğur paylaşımına "The king" (Kral) notunu düştü. İkilinin bir araya gelmesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. İşte, sosyal medyayı sallayan o paylaşım...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:00
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Merve Boluğur’dan meraklandıran paylaşım! Serdar Ortaç’la verdiği poz olay oldu!

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra oyunculuktan uzaklaşan Merve Boluğur, verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

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Merve Boluğur’dan meraklandıran paylaşım! Serdar Ortaç’la verdiği poz olay oldu!

YouTube platformunda yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken, ünlü oyuncu, rotasını müziğe çevirdi.

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Merve Boluğur’dan meraklandıran paylaşım! Serdar Ortaç’la verdiği poz olay oldu!

Serdar Ortaç'tan ile çalışmalara başladığı konuşulan Merve Boluğur'un paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.

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Merve Boluğur’dan meraklandıran paylaşım! Serdar Ortaç’la verdiği poz olay oldu!

Stüdyoda çektirdiği fotoğrafları "Kral" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur, hayranlarını heyecanlandırdı.

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Merve Boluğur’dan meraklandıran paylaşım! Serdar Ortaç’la verdiği poz olay oldu!

Merve Boluğur ve Serdar Ortaç'ın bu karesine; "Rönesans tablosu gibi fotoğraf" , "Benim kafayı toparlayacak o ikili" ,"Yoksa şarkı mı geliyor" gibi yorumlar yapıldı.