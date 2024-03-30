30 Mart 2024, Cumartesi
Merve Boluğur'dan meraklandıran paylaşım! Serdar Ortaç'la verdiği poz olay oldu!
Oyunculuk kariyerinden bir süredir uzak kalan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak Serdar Ortaç ile karesini paylaştı. Boluğur paylaşımına "The king" (Kral) notunu düştü. İkilinin bir araya gelmesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. İşte, sosyal medyayı sallayan o paylaşım...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:00
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