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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den dikkat çeken deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı… Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den dikkat çeken deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı…
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven'den İzmir depremiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğarken sanat camiasını da derinden etkiledi. İzmir için destek çağrısında bulunan sanatçılar yaşadıkları endişeyi de belirtti. 1999 Gölcük depreminde enkaz altında kalan Gizem Güven ise depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 11:59
Dün İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası birçok bina yıkıldı ve hasar gördü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken ünlü isimler de yaşadıkları endişeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven, İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde yaşadığını korkuyu takipçileriyle paylaştı.
1999 depreminde ailesiyle birlikte Gölcük'e ziyarete gittikleri sırada depreme yakalandıklarını açıklayan Güven, enkaz altından çıkarıldığı anlarda annesiyle olan fotoğrafını yayınladı.
O günü asla unutamadığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, "99 depreminde enkaz içinden çıkmış̧ bir insan olarak en hassas olduğum konu. Beş yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrarı yaşanmasın herkese çok geçmiş̧ olsun" ifadelerini kullandı.
DEPREM ÇANTASI UYARISI
Deprem çantasının olmasının önemine dikkat çeken Güven, "Gölcük'te yaşadığımız depremde oraya iki günlüğüne gitmiştik. Ne zaman ne olacak, nerede yaşanacak belirsiz. Deprem çantasını ihmal etmemek lazım. Çünkü o gece sonunda hepimiz bir damla su arıyorduk. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var." dedi.