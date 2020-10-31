DEPREM ÇANTASI UYARISI

Deprem çantasının olmasının önemine dikkat çeken Güven, "Gölcük'te yaşadığımız depremde oraya iki günlüğüne gitmiştik. Ne zaman ne olacak, nerede yaşanacak belirsiz. Deprem çantasını ihmal etmemek lazım. Çünkü o gece sonunda hepimiz bir damla su arıyorduk. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var." dedi.



