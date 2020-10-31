Burak Hakkı en büyük fobisini yıllar sonra itiraf etti! Tansiyonum düşüyor ellerim terliyor

Çok mecbur kalmadığı sürece uçağa binmediğini belirten Hakkı, zorunlu olduğu yolculuklarda yaşadığı hislerini de şu şekilde ifade etti: "Uçak hafif sallansa ellerim terliyor, titriyorum, sanki bir şey beni aşağı çekiyor gibi hissediyorum.

