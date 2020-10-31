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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Burak Hakkı en büyük fobisini yıllar sonra itiraf etti! Tansiyonum düşüyor ellerim terliyor Burak Hakkı en büyük fobisini yıllar sonra itiraf etti! Tansiyonum düşüyor ellerim terliyor
1994 Best Model of Turkey birincisi ve oyuncu Burak Hakkı, Çanakkale'deki çiftliğine yerleşmiş ve organik ürünler yetiştirmeye başlamıştı. Yeni hayatına dair açıklamalarda bulunan Hakkı, en büyük fobisini anlattı. Korkusu yüzünden yakın zamanda zor duruma girdiğini söyleyen oyuncu, tansiyonun düştüğünü ve ellerinin titrediğini belirtti.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 12:39
1994 Best Model of Turkey birincisi, ünlü oyuncu Burak Hakkı, son dönemlerde kendisine sakin bir yaşam seçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çanakkale'deki çiftliğinde hem organik ürünler yetiştiren, hem de huzurlu bir yaşam süren Hakkı, en büyük fobisini Sabah'a anlattı. Ünlü oyuncu, uçağa binmekten çok korkuyor.
Eski yıllarda uzun uçuşlar yapan oyuncunun yaşadığı zorlu bir seyahat, tüm hayatını değiştirdi. Yıllar önce Kayseri'den İstanbul'a uçakla yaptığı yolculuk sırasında kabus dolu anlar yaşayan Hakkı, o günü şöyle anlattı:
"Kapadokya'da çekilen bir dizide oynuyordum. Oğlumu görmek için her hafta sonu İstanbul'a gidip geliyordum. Bir seyahatimde çok feci şekilde türbülans oldu ve uçak korkum o zaman başladı. O günden sonra bütün seyahat planlarım değişti."
Çok mecbur kalmadığı sürece uçağa binmediğini belirten Hakkı, zorunlu olduğu yolculuklarda yaşadığı hislerini de şu şekilde ifade etti: "Uçak hafif sallansa ellerim terliyor, titriyorum, sanki bir şey beni aşağı çekiyor gibi hissediyorum.