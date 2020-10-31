Oyuncu Berk Atan’ın ailesi İzmir depremine yakalandı! Yaşadıkları korkuyu anlattı…

İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem birçok binanın yıkılmasına ve hasar görmesine neden oldu. Yüzlerce kişi depremden etkilenirken oyuncu Berk Atan'ın ailesi de depreme yakalandı. Ailesinin yaşadıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlatan Atan, "Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum." dedi.