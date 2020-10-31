Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Oyuncu Berk Atan’ın ailesi İzmir depremine yakalandı! Yaşadıkları korkuyu anlattı… Oyuncu Berk Atan’ın ailesi İzmir depremine yakalandı! Yaşadıkları korkuyu anlattı…
İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem birçok binanın yıkılmasına ve hasar görmesine neden oldu. Yüzlerce kişi depremden etkilenirken oyuncu Berk Atan'ın ailesi de depreme yakalandı. Ailesinin yaşadıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlatan Atan, "Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 10:56
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ailesi İzmir'de ikamet eden oyuncu Berk Atan, Twitter hesabından anne ve babasının yaşadıklarını paylaştı.
Atan; "Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok..."
İzmir'i sarsan depremle ilgili ünlüler de yaşadıkları korku ve üzüntüyü sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.