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Haberler Galeri Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı

Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven'den 10 ili vuran Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşım geldi. 1999 Gölcük depreminde henüz 5 yaşında olan ve göçük altında kalan Güven, "Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 16:12
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Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 108 oldu. İki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

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Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. Bu isimlerden biri olan Gizem Güven, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı

"AYNI ACI, AYNI ÇARESİZLİK"

1999 yılında Gölcük'teki evleri yıkılan ve yaralı kurtulan oyuncu Gizem Güven, yıllar önce yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı:

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Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı

Henüz 5 yaşındaydım o felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda... Unutmak ne mümkün. Ve bunca yıl geçti (!) daha büyük bir felaket ile kalplerimiz Deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…

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Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı

DEPREM ÇANTASI UYARISI

Gizem Güven, daha önce yaptığı açıklamada; "Gölcük'te yaşadığımız depremde oraya iki günlüğüne gitmiştik. Ne zaman ne olacak, nerede yaşanacak belirsiz. Deprem çantasını ihmal etmemek lazım. Çünkü o gece sonunda hepimiz bir damla su arıyorduk. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var" demişti.