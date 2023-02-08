08 Şubat 2023, Çarşamba
Sihir Annem’in yıldızı Gizem Güven’den deprem paylaşımı! 1999 depreminde göçük altında kalmıştı
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven'den 10 ili vuran Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşım geldi. 1999 Gölcük depreminde henüz 5 yaşında olan ve göçük altında kalan Güven, "Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 16:12
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