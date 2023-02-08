Milyoner’de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! Korku dolu anları anlattı: Bilincimi kaybettim, zehirlendim

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve diğer birçok ilde meydana gelen depremin arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok isimden detaylar gelmeye devam ediyor. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasıyla tanınan Arda Ayten, deprem anında yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Ayten, depremde dolabın üstüne devrildiğini ve sıkıştığını söyledi. İşte detaylar...