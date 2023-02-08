HaberlerGaleriMilyoner'de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! Korku dolu anları anlattı: Bilincimi kaybettim, zehirlendim
Milyoner'de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! Korku dolu anları anlattı: Bilincimi kaybettim, zehirlendim
2019'da katıldığı Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten 7.7'lik depreme yakalananlar arasındaydı. Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Ayten, depremde yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı. Dolabın üzerine yıkıldığını ve sıkıştığını söyleyen Ayten depremden etkilenen bölgelerin yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:32Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 16:32