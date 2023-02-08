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Milyoner'de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! Korku dolu anları anlattı: Bilincimi kaybettim, zehirlendim

2019'da katıldığı Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten 7.7'lik depreme yakalananlar arasındaydı. Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Ayten, depremde yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı. Dolabın üzerine yıkıldığını ve sıkıştığını söyleyen Ayten depremden etkilenen bölgelerin yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 16:32
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Milyoner’de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! Korku dolu anları anlattı: Bilincimi kaybettim, zehirlendim

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve diğer birçok ilde meydana gelen depremin arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok isimden detaylar gelmeye devam ediyor. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasıyla tanınan Arda Ayten, deprem anında yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Ayten, depremde dolabın üstüne devrildiğini ve sıkıştığını söyledi. İşte detaylar...

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Milyoner’de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! Korku dolu anları anlattı: Bilincimi kaybettim, zehirlendim

"DOLABIN ALTINA SIKIŞIP KALDIM"

Gece 04.00 civarında annesinin çığlıklarını duyduğunu ifade eden Arda Ayten, "Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim.

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Milyoner’de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! Korku dolu anları anlattı: Bilincimi kaybettim, zehirlendim

Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik." dedi.

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Milyoner’de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! Korku dolu anları anlattı: Bilincimi kaybettim, zehirlendim

Sonrasında evden dışarı çıktıklarını ve beklemeye başladıklarını belirten Ayten, etraftakilere tıbbi olarak yardımcı olabilecekleri bir ekip kurduklarını söyledi. Bölgelerin yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ayten, bir deprem daha olduktan sonra üzerlerine tavandan bir sürü şey düştüğünü ekledi.

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Milyoner’de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! Korku dolu anları anlattı: Bilincimi kaybettim, zehirlendim

"AĞLAMAYA BAŞLADIM"

İnsanların ateş yakarak bir araya geldiğini söyleyen 23 yaşındaki Ayten, "Yanlarına gittik. Bize fazlasıyla iyi davrandılar. Ben ağlamaya başladım. Bayağı bir süre ağladım." dedi.