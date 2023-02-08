08 Şubat 2023, Çarşamba
Enkaz altındaki Taha Duymaz’dan yeni haber! Fenomen Dilan Polat duyurdu
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan yeni haber geldi. Çektiği yemek videolarıyla fenomen haline gelen Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberlerini ablası Semiha Duymaz gözyaşları içinde duyurmuş ve yardım istemişti. Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. İşte fenomen Taha Duymaz hakkında gelen son bilgi...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:59
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