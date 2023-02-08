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Enkaz altındaki Taha Duymaz’dan yeni haber! Fenomen Dilan Polat duyurdu

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan yeni haber geldi. Çektiği yemek videolarıyla fenomen haline gelen Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberlerini ablası Semiha Duymaz gözyaşları içinde duyurmuş ve yardım istemişti. Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. İşte fenomen Taha Duymaz hakkında gelen son bilgi...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:59
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Enkaz altındaki Taha Duymaz’dan yeni haber! Fenomen Dilan Polat duyurdu

Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldığı öğrenilmişti.

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Enkaz altındaki Taha Duymaz’dan yeni haber! Fenomen Dilan Polat duyurdu

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altında kaldığını paylaşmıştı. Peş peşe mesajlar yayınlayan Semiha, ağlayarak kardeşleri için yardım istemişti.

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Enkaz altındaki Taha Duymaz’dan yeni haber! Fenomen Dilan Polat duyurdu

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.

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Enkaz altındaki Taha Duymaz’dan yeni haber! Fenomen Dilan Polat duyurdu

Hataylı genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Türkiye deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti.

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Enkaz altındaki Taha Duymaz’dan yeni haber! Fenomen Dilan Polat duyurdu

1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları...