Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Değişimi pes dedirtti

Sibel Can ve Melisa Ural son günlerin en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Melisa Ural annesi Sibel Can'ın sosyal medya danışmadı oldu. Sibel Can ve Melisa sosyal medyayı sallarken, fotoğraflarıyla olay oldular. Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Sibel Can ve ünlülerin çocukları...