Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Değişimi pes dedirtti

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, son haliyle şaşırttı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden olan Sibel Can, çocuklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Küçük yaşlardan itibaren kameralar önünde büyüyen kızı Melisa Ural ise son haliyle şaşırtıyor. Ergenlik dönemlerindeki fazla kilolarından kurtulan Ural, son fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı. İşte olay olan fotoğraflarıyla Sibel Can'ın kızı Melisa Ural...