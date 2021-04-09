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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Değişimi pes dedirtti

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, son haliyle şaşırttı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden olan Sibel Can, çocuklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Küçük yaşlardan itibaren kameralar önünde büyüyen kızı Melisa Ural ise son haliyle şaşırtıyor. Ergenlik dönemlerindeki fazla kilolarından kurtulan Ural, son fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı. İşte olay olan fotoğraflarıyla Sibel Can'ın kızı Melisa Ural...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 21:12 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 21:12
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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Değişimi pes dedirtti

Sibel Can ve Melisa Ural son günlerin en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Melisa Ural annesi Sibel Can'ın sosyal medya danışmadı oldu. Sibel Can ve Melisa sosyal medyayı sallarken, fotoğraflarıyla olay oldular. Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Sibel Can ve ünlülerin çocukları...

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Değişimi pes dedirtti

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI SEZEN BURÇİN

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Değişimi pes dedirtti

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI SEZEN BURÇİN

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Değişimi pes dedirtti

OZAN AKBABA'NIN OĞLU ALİ

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Değişimi pes dedirtti

OZAN AKBABA'NIN OĞLU ALİ