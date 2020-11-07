Amber Heard’e şiddet uygulayan Johnny Depp’in kariyerine bir darbe daha! Yeni filminden kovuldu!

Son olarak The Sun gazetesine açtığı 'iftira' davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı. Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı.

