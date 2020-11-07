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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Amber Heard’e şiddet uygulayan Johnny Depp’in kariyerine bir darbe daha! Yeni filminden kovuldu! Amber Heard’e şiddet uygulayan Johnny Depp’in kariyerine bir darbe daha! Yeni filminden kovuldu!
2015 yılında nikah masasına oturduğu Amber Heard ile olaylı şekilde ayrılan Johnny Depp'in kariyeri bitme noktasına geldi. Amber Heard ile davasında suçlu bulunan ve eski eşine şiddet uyguladığı kanıtlanan Depp'in Warner Boros tarafından hazırlanan yeni filmi Fantastik Canavarlar'dan istifa etmesi istendi.
Giriş Tarihi: 07.11.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 10:36
Eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kanun önüne çıkan ve açtığı davayı kaybeden Johnny Depp'in kariyeri de tepetaklak gitmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak The Sun gazetesine açtığı 'iftira' davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı. Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı.
57 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Warner Bros tarafından Fantastik Canavarlar'daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere'deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak" diye yazdı.
İstifayı doğrulayan Warner Bros yetkilileri de "Johny'e bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Fantastik Canavarlar 3 şu anda yapım aşamasında ve Gellert Grindelwald rolü yeniden düzenlenecek. Film, 2022 yazında dünya çapında sinemalarda gösterime girecek." dedi.
Serinin yazarı olan J.K. Rowling, dava süreci devam ederken Johnny Depp ile çalıştığı için Harry Potter serisinin oyuncuları ve izleyicileri tarafından eleştirilmişti.