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Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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56 yaşına giren Sibel Can, doğum gününde gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını "Daha yolun çok başındayken..." notuyla paylaştı. Ünlü sanatçının nostaljik paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 1

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, 56. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla kutladı. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını "Daha yolun çok başındayken..." notuyla paylaşan sanatçı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 2

TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Doğum günü paylaşımının ardından kendisine gelen kutlama mesajları için ikinci bir paylaşım yapan Sibel Can, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bana hissettirdiğiniz sevgi için hepinize kocaman teşekkür ederim. Arayan, yazan, kutlayan, güzel dileklerini paylaşan herkese… İyi ki varsınız. Bu yıl birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Daha söyleyecek çok şarkımız, buluşacak çok konserimiz var. Sizi çok seviyorum."

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 3

ENGİNCAN URAL'DAN "CANIM ANNEM" MESAJI

Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural da annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Annesiyle birlikte çekilen bir kareyi paylaşan Engincan Ural, "Canım annem, iyi ki varsın." notunu düştü.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 4

MELİSA URAL'DAN NOSTALJİK KARELER

Melisa Ural ise çocukluk yıllarına ait, annesi Sibel Can'ın da yer aldığı nostaljik fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Annesine olan sevgisini paylaşımlarıyla gösteren Melisa'nın gönderileri de kısa sürede beğeni topladı.

Paylaşımın ardından Sibel Can'ın Karagümrük'te başlayan ve Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmasına uzanan yaşam öyküsü yeniden gündeme geldi.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 5

KARAGÜMRÜK'TEN TÜRKİYE'NİN EN GENÇ ASSOLİSTLİĞİNE

1 Ağustos 1970'te İstanbul Fatih'in Karagümrük semtinde dünyaya gelen Sibel Can, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Keman sanatçısı olan babası sayesinde küçük yaşlarda müzikle tanışan Can, henüz 13 yaşındayken yurt dışındaki sahnelerde dans edip şarkı söylemeye başladı.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 6

Türkiye'ye döndükten sonra 14 yaşında Halikarnas Gazinosu'nda oryantal olarak sahne alan sanatçı, daha sonra Galata Kulesi ve Astorya'daki performanslarıyla dikkat çekti. Nükhet Duru'nun tavsiyesiyle Fahrettin Arslan'la tanışan Sibel Can'ın Maksim Gazinosu'ndaki profesyonel kariyeri de böyle başladı.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 7

MAHKEME KARARIYLA YAŞI BÜYÜTÜLDÜ

Sibel Can'ın kariyerindeki en dikkat çeken dönüm noktalarından biri, yaşının küçük olması nedeniyle yaşandı. Maksim Gazinosu'nda sahne alırken işletmeye ceza kesilmesi üzerine babasının açtığı dava sonucunda doğum tarihi mahkeme kararıyla 1964 olarak değiştirildi.

Bu kararın ardından Maksim'in resmi oryantali olarak sahne almaya başlayan sanatçı; Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi dönemin önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. Henüz 17 yaşındayken Türkiye'nin en genç assolistlerinden biri olarak adını duyurdu.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 8

MÜZİK KARİYERİNDE PEŞ PEŞE BAŞARILAR

1987 yılında Orhan Gencebay'ın desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Günah Bize", büyük ilgi gördü. Sibel Can, 1997 yılında yayımlanan ve söz ile müziği Serdar Ortaç'a ait "Padişah" şarkısıyla kariyerinin en büyük çıkışlarından birini yaptı.

Sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra "Kaldırım Çiçeği", "Gülüm", "Bize Ne Oldu" ve "Berivan" gibi yapımlarda oyuncu olarak da izleyici karşısına çıktı. Sonraki yıllarda yayımladığı albümler, televizyon projeleri ve konserleriyle sanat yaşamını kesintisiz sürdürdü.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 9

ÖZEL HAYATI DA UZUN YILLAR KONUŞULDU

Sibel Can, 1988 yılında oyuncu Hakan Ural ile evlendi. Bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi. Çift, 1999 yılında yollarını ayırdı.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 10

İKİNCİ EVLİLİĞİ

Sanatçı, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile ikinci evliliğini yaptı. Aynı yıl oğlu Emir'i dünyaya getiren Sibel Can, bu evliliğini de 2010 yılında sonlandırdı.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! 11

ÇOCUKLARIYLA GÜÇLÜ BAĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Üç çocuk annesi olan Sibel Can, sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında çocuklarına olan bağlılığını sık sık dile getiriyor. Doğum gününde yaptığı nostaljik paylaşım da hem sanat yaşamını hem de yıllara yayılan kariyerini yeniden gündeme taşıdı.

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