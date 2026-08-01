Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım!
56 yaşına giren Sibel Can, doğum gününde gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını "Daha yolun çok başındayken..." notuyla paylaştı. Ünlü sanatçının nostaljik paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, 56. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla kutladı. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını "Daha yolun çok başındayken..." notuyla paylaşan sanatçı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Doğum günü paylaşımının ardından kendisine gelen kutlama mesajları için ikinci bir paylaşım yapan Sibel Can, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bana hissettirdiğiniz sevgi için hepinize kocaman teşekkür ederim. Arayan, yazan, kutlayan, güzel dileklerini paylaşan herkese… İyi ki varsınız. Bu yıl birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Daha söyleyecek çok şarkımız, buluşacak çok konserimiz var. Sizi çok seviyorum."
ENGİNCAN URAL'DAN "CANIM ANNEM" MESAJI
Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural da annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Annesiyle birlikte çekilen bir kareyi paylaşan Engincan Ural, "Canım annem, iyi ki varsın." notunu düştü.
MELİSA URAL'DAN NOSTALJİK KARELER
Melisa Ural ise çocukluk yıllarına ait, annesi Sibel Can'ın da yer aldığı nostaljik fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Annesine olan sevgisini paylaşımlarıyla gösteren Melisa'nın gönderileri de kısa sürede beğeni topladı.
Paylaşımın ardından Sibel Can'ın Karagümrük'te başlayan ve Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmasına uzanan yaşam öyküsü yeniden gündeme geldi.
KARAGÜMRÜK'TEN TÜRKİYE'NİN EN GENÇ ASSOLİSTLİĞİNE
1 Ağustos 1970'te İstanbul Fatih'in Karagümrük semtinde dünyaya gelen Sibel Can, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Keman sanatçısı olan babası sayesinde küçük yaşlarda müzikle tanışan Can, henüz 13 yaşındayken yurt dışındaki sahnelerde dans edip şarkı söylemeye başladı.