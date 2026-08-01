Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım!

Türkiye'ye döndükten sonra 14 yaşında Halikarnas Gazinosu'nda oryantal olarak sahne alan sanatçı, daha sonra Galata Kulesi ve Astorya'daki performanslarıyla dikkat çekti. Nükhet Duru'nun tavsiyesiyle Fahrettin Arslan'la tanışan Sibel Can'ın Maksim Gazinosu'ndaki profesyonel kariyeri de böyle başladı.

MAHKEME KARARIYLA YAŞI BÜYÜTÜLDÜ Sibel Can'ın kariyerindeki en dikkat çeken dönüm noktalarından biri, yaşının küçük olması nedeniyle yaşandı. Maksim Gazinosu'nda sahne alırken işletmeye ceza kesilmesi üzerine babasının açtığı dava sonucunda doğum tarihi mahkeme kararıyla 1964 olarak değiştirildi. Bu kararın ardından Maksim'in resmi oryantali olarak sahne almaya başlayan sanatçı; Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi dönemin önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. Henüz 17 yaşındayken Türkiye'nin en genç assolistlerinden biri olarak adını duyurdu.

MÜZİK KARİYERİNDE PEŞ PEŞE BAŞARILAR 1987 yılında Orhan Gencebay'ın desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Günah Bize", büyük ilgi gördü. Sibel Can, 1997 yılında yayımlanan ve söz ile müziği Serdar Ortaç'a ait "Padişah" şarkısıyla kariyerinin en büyük çıkışlarından birini yaptı. Sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra "Kaldırım Çiçeği", "Gülüm", "Bize Ne Oldu" ve "Berivan" gibi yapımlarda oyuncu olarak da izleyici karşısına çıktı. Sonraki yıllarda yayımladığı albümler, televizyon projeleri ve konserleriyle sanat yaşamını kesintisiz sürdürdü.

ÖZEL HAYATI DA UZUN YILLAR KONUŞULDU Sibel Can, 1988 yılında oyuncu Hakan Ural ile evlendi. Bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi. Çift, 1999 yılında yollarını ayırdı.

İKİNCİ EVLİLİĞİ Sanatçı, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile ikinci evliliğini yaptı. Aynı yıl oğlu Emir'i dünyaya getiren Sibel Can, bu evliliğini de 2010 yılında sonlandırdı.