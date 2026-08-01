Danla Bilic estetikler sonrası şaşırttı: "Ben bile unutmuşum"

Geçmişte yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılması nedeniyle 7. kez ameliyat masasına yatan ve hastaneden taburcu olan ünlü fenomen Danla Bilic, bu kez dövmeleriyle gündeme geldi. Yıllar önce ağzının içine yaptırdığı dövmeyi takipçilerine gösteren Bilic, "Bunu ben bile unutmuştum" sözleriyle dikkat çekti.

Bir dönem YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla hayatımıza giren ve samimiyetiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Danla Bilic, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiriyor.

SAĞLIK DURUMU KORKUTMUŞTU Daha önce tüp mide ameliyatı olan ve birçok estetik operasyon geçiren Bilic, yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle art arda ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan sosyal medya fenomeni, 7. operasyon öncesinde yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü yaşadığını, tansiyonunun 5'e kadar düştüğünü ve yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulduğunu söylemişti.

Geçirdiği operasyonun ardından taburcu edilen Bilic, bu kez dövmeleriyle gündeme geldi. Ağzının iç kısmında bulunan ve uzun zamandır unuttuğunu söylediği dövmeyi gösteren fenomen isim, "Ben bile unutmuştum" ifadelerini kullandı.

PİŞMANLIK İTİRAFI Görünür bölgelerdeki dövmelerinden artık hoşlanmadığını söyleyen Bilic, dövme konusunda fikrinin değiştiğini belirtti. Geçmişte yaptırdığı bazı dövmelerden pişman olduğunu ifade eden fenomen, silme işlemlerine devam edeceğini söyledi.

GENÇLERİ UYARDI Dövme yaptırmayı düşünen genç takipçilerine de tavsiyede bulunan Danla Bilic, "28-30 yaşına kadar dövme yaptırmayın. Emin olun kendinizden, 'Bunu hayatımın sonuna kadar taşırım' diye. Öyle yaptırın." sözleriyle dikkat çekti.