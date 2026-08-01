Murat Göğebakan'ın vefatının 12. yılında oğlundan duygu dolu paylaşım

Müziğe olan tutkusu, güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla milyonların kalbinde taht kuran sanatçı, kariyeri boyunca Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Türk müziğinin unutulmaz seslerinden, Anadolu rock ve özgün müziğin usta ismi Murat Göğebakan, aramızdan ayrılışının 12. yılında sevgi, rahmet ve özlemle anılıyor.

Bülent Göğebakan, babasının 12. ölüm yıl dönümünde birlikte oldukları kareyi ''İşte o an anladım; Dünya artık eskisi gibi dönmeyecekti'' notuyla paylaştı.

Merhum sanatçının oğlu Bülent Göğebakan da sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla babasını andı.

Duygu yüklü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, takipçileri de yorumlarda merhum sanatçıyı rahmetle anarak Bülent Göğebakan'a taziye ve destek mesajları iletti.

Tasavvuftan etkilenen Göğebakan, bunu çeşitli şarkılarına da yansıttı. Dergah eğitimi de alan sanatçı, bir dönem gitar dersleri verdi.

Başarılı sanatçı, bazı açıklamalarında, Osmanlı alimi ve Fatih Sultan Mehmet'in de hocalarından Molla Gürani'nin soyundan geldiğini dile getirerek, dedesini kendisine örnek aldığını ifade etmişti.

Çocukluk yıllarını Adana'da geçiren sanatçı, ilk ve ortaöğreniminin ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında müzik eğitimi aldı. Göğebakan, konservatuvardan mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

Eserleriyle Türk müziğinde iz bırakan sanatçı, Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin çocuğu olarak 9 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya geldi.

Murat Göğebakan, 1995'e kadar Adana'da yaşamını sürdürdü.

İstanbul'a albüm çıkarmak amacıyla gelen sanatçı, 1997'de yayımladığı ilk albümü "Ben Sana Aşık Oldum" ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sanatçı, albümün ardından Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde birçok dalda ödüle aday gösterildi ve "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazandı.

Sanatçı, 1998'de "Sen Rahatına Bak", 1999'da "Tek Suçum Seni Sevmekmiş" ve 2000'de "Merhaba" albümlerini yayımladı.