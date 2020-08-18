Sharon Stone'dan korona isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’

Stone sözlerinin devamında, "Onun bağışıklık sistemi yok. Gittiği tek yer ise eczane. Bulunduğu bölgede semptomlarınız yoksa test yapılmıyor ve sonuçlar için beş gün bekliyorsunuz. Bu odada yalnız kalmayı göze alabiliyor musunuz? Kendiniz ve diğerleri için maske takın. Lütfen" ifadelerini kullandı.