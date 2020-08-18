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Sharon Stone'dan korona isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’

ABD'li oyuncu Sharon Stone, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti. Kız kardeşinin ve kız kardeşinin eşinin corona virüse yakalandığını duyuran Stone, kurallara uymayanlara ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından fotoğraflar ve video paylaşan oyuncu, Amerika'da corona virüsle mücadeledeki durumu da gözler önüne sermiş oldu.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 09:28
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Sharon Stone'dan korona isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, ünlü isimlerde salgına karşı kurallara uymayanlara karşı sesini yükseltmeye başladı.

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Sharon Stone'dan korona isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone corona virüsüyle ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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Sharon Stone'dan korona isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’

62 yaşındaki Stone, kız kardeşi ve eşinin corona virüsüne yakalandığını söyleyerek hastane odasından fotoğraflara yer verdi.

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Sharon Stone'dan korona isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’

Stone fotoğrafın altına ise, "Lupusu olan kardeşim Kelly Covid-19'a yakalandı. Bu onun hastane odası. Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı" notunu düştü.

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Sharon Stone'dan korona isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’

Stone sözlerinin devamında, "Onun bağışıklık sistemi yok. Gittiği tek yer ise eczane. Bulunduğu bölgede semptomlarınız yoksa test yapılmıyor ve sonuçlar için beş gün bekliyorsunuz. Bu odada yalnız kalmayı göze alabiliyor musunuz? Kendiniz ve diğerleri için maske takın. Lütfen" ifadelerini kullandı.