Gençliğim Eyvah'ın Leyla'sı Ecem Atalay herkesi şaşırttı! Meğer...

ATV'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'da Leyla Yıldız karakterine hayat veren Ecem Atalay izleyenler tarafından da en çok araştırılan oyunculardan oldu. Güzelliğiyle dikkatleri çeken Ecem Atalay'ın yaşı da merak konusu oldu. İşte İstanbul doğumlu olan Ecem Atalay'ın yaşı...