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Haberler Galeri Gençliğim Eyvah'ın Leyla'sı Ecem Atalay herkesi şaşırttı! Meğer...

Gençliğim Eyvah'ın Leyla'sı Ecem Atalay herkesi şaşırttı! Meğer...

ATV'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'da Leyla Yıldız karakterine hayat veren Ecem Atalay izleyenler tarafından da en çok araştırılan oyunculardan oldu. Güzelliğiyle dikkatleri çeken Ecem Atalay'ın yaşı da merak konusu oldu. İşte İstanbul doğumlu olan Ecem Atalay'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 17:17
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Gençliğim Eyvah'ın Leyla'sı Ecem Atalay herkesi şaşırttı! Meğer...

Gençliğim Eyvah ile büyük çıkış yapan Ecem Atalay, dizisiseverler tarafından yakın takibe alındı.

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Gençliğim Eyvah'ın Leyla'sı Ecem Atalay herkesi şaşırttı! Meğer...

Üniversite mezunu olan güzel oyuncu İstanbul'da dünyaya geldi.

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Gençliğim Eyvah'ın Leyla'sı Ecem Atalay herkesi şaşırttı! Meğer...

Ecem Atalay ile en çok merak edilen konu ise yaşı oldu.

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Gençliğim Eyvah'ın Leyla'sı Ecem Atalay herkesi şaşırttı! Meğer...

İşte başta Ecem Atalay olmak üzere diğer ünlülerin yaşları...

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Gençliğim Eyvah'ın Leyla'sı Ecem Atalay herkesi şaşırttı! Meğer...

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993