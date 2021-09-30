Shakira yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Korku dolu anları anlattı

İKİSİ DE YARA ALMADAN KURTULDU

Yaşadıklarından dolayı dehşete kapılan Shakira, paylaştığı videoda, sırt çantasını yaban domuzlarından kurtarmak için onlarla boğuştuğunu belirtti. Çantasını kurtarmış olsa da telefonunun parçalandığını anlattı ünlü şarkıcı. Shakira, iki yaban domuzunun sırt çantasını alıp yakındaki ormanlık bölgeye kaçtığını söyledi. Ünlü şarkıcı İspanyolca konuştuğu videoda "İçinde cep telefonumun da bulunduğu çantamı alıp ormana doğru kaçmaya başladılar. Çantadaki her şeyi berbat ettiler" diyerek başına gelenleri anlattı. Ünlü şarkıcının ağlamaklı bir tonda konuştuğu ve zaman zaman sesinin titrediği de dikkat çekti. Saldırıda her ne kadar Shakira'nın çantası ve telefonu zarar görse de ne kendisi ne de oğlu Milan herhangi bir yara aldı.