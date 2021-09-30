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Shakira yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Korku dolu anları anlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, ailesiyle yaşadığı korkunç anları anlattı. Futbolcu sevgilisi Gerard Pique, iki oğlu Sasha ve Milan ile birlikte Barcelona'da yaşayan şarkıcı, kentteki bir parkta iki yaban domuzunun saldırısına uğradı. Yaşananları sosyal medya hesabından anlatan şarkıcı, çantası ve telefonu zarar görse de ne kendisi ne de oğlu Milan'ın herhangi bir yara almadığını anlattı.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 16:15
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Shakira yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Korku dolu anları anlattı

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın gezmek için gittiği turistik şehirlerde soygun, yankesicilik ve saldırı olayları yaşanması hiç de bilinmedik bir durum değil. İspanya'nın en çok turist çeken kenti olan Barcelona da bunlara dahil.

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Shakira yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Korku dolu anları anlattı

TÜYLER ÜRPERTEN OLAY

Ama bu kez şehirdeki bir parkta yaşanan bir saldırı tüyler ürpertecek türden. Üstelik bu kez kurban, ailesiyle birlikte şehrin eski sakinleri arasında yaşayan dünyaca ünlü bir şarkıcı.

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Shakira yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Korku dolu anları anlattı

İKİ YABAN DOMUZUNUN SALDIRISINA UĞRADI

Futbolcu sevgilisi Gerard Pique, iki oğlu Sasha ve Milan ile birlikte Barcelona'da yaşayan 44 yaşındaki Shakira, kentteki bir parkta iki yaban domuzunun saldırısına uğradı. Olay sırasında yanında 8 yaşındaki oğlu Milan da bulunuyordu. Kolombiyalı şarkıcı, yaşadıklarını da sosyal medya hesabında anlattı.

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Shakira yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Korku dolu anları anlattı

İKİSİ DE YARA ALMADAN KURTULDU

Yaşadıklarından dolayı dehşete kapılan Shakira, paylaştığı videoda, sırt çantasını yaban domuzlarından kurtarmak için onlarla boğuştuğunu belirtti. Çantasını kurtarmış olsa da telefonunun parçalandığını anlattı ünlü şarkıcı. Shakira, iki yaban domuzunun sırt çantasını alıp yakındaki ormanlık bölgeye kaçtığını söyledi. Ünlü şarkıcı İspanyolca konuştuğu videoda "İçinde cep telefonumun da bulunduğu çantamı alıp ormana doğru kaçmaya başladılar. Çantadaki her şeyi berbat ettiler" diyerek başına gelenleri anlattı. Ünlü şarkıcının ağlamaklı bir tonda konuştuğu ve zaman zaman sesinin titrediği de dikkat çekti. Saldırıda her ne kadar Shakira'nın çantası ve telefonu zarar görse de ne kendisi ne de oğlu Milan herhangi bir yara aldı.

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Shakira yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Korku dolu anları anlattı

OLAY YERİNE YAKIN BİR MALİKANEDE YAŞIYORLAR

Shakira ve Gerard Pigue, iki oğullarıyla birlikte saldırının gerçekleştiği parka yakın bir bölgedeki malikanede yaşıyor. Malikanenin yakınlarındaki dağ eteğindeki park alanı da yaban domuzlarının doğal yaşam alanı olarak biliniyor.