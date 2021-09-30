30 Eylül 2021, Perşembe
Shakira yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Korku dolu anları anlattı
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, ailesiyle yaşadığı korkunç anları anlattı. Futbolcu sevgilisi Gerard Pique, iki oğlu Sasha ve Milan ile birlikte Barcelona'da yaşayan şarkıcı, kentteki bir parkta iki yaban domuzunun saldırısına uğradı. Yaşananları sosyal medya hesabından anlatan şarkıcı, çantası ve telefonu zarar görse de ne kendisi ne de oğlu Milan'ın herhangi bir yara almadığını anlattı.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 16:15
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