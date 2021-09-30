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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizide Fekeli karakteriyle kilit isimlerden birini canlandıran Kerem Alışık bu sefer oğlu Sadri Alışık ile gündem oldu. Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da rol de alan Sadri Alışık'ın babası Kerem Alışık'a benzerliği çok konuşuldu. İşte Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın inanılmaz benzerliği.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 16:55
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat verem Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte Kerem Alışık'ın oğlu ve ünlü isimlerin çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

CAN BONOMO VE ÖYKÜ KARAYEL'İN OĞLU ROMAN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

CAN BONOMO VE ÖYKÜ KARAYEL'İN OĞLU ROMAN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

CAN BONOMO VE ÖYKÜ KARAYEL'İN OĞLU ROMAN

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  • 73
Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

CAN BONOMO VE ÖYKÜ KARAYEL'İN OĞLU ROMAN