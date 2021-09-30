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Melisa Döngel Deniz Şahin aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Son dönem popüler oyuncularından olan Melisa Döngel, mayıs ayında turizmci Deniz Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ilişkilerini ilan eden çiftin kısa süre önce yollarını ayırdığı iddia edildi. Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu haberleri doğrularken ayrılık nedenini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 14:20
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Melisa Döngel Deniz Şahin aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Rol aldığı dizilerle son zamanların en popüler oyuncularından biri haline gelen Melisa Döngel, geçtiğimiz nisan ayında "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok şaşırıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Melisa Döngel Deniz Şahin aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

22 yaşındaki güzel, bu sözlerden bir hafta sonra Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yazı beraber geçiren sevgililerin ayrıldığı iddia edilmişti.

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Melisa Döngel Deniz Şahin aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ve mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Döngel, hakkında çıkan 'ayrılık' dedikodularını doğruladı.

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Melisa Döngel Deniz Şahin aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ünlü oyuncu, "Her ilişki gibi toksik bir hale geldi. Ayrılmamız gerekti. Ama arkadaşlığımız baki" ifadelerini kullandı.

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Melisa Döngel Deniz Şahin aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Bir dönem adı Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, mayıs ayında Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile iş insanı Deniz Şahin'le birliktelik yaşadığını duyurmuştu.