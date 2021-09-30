30 Eylül 2021, Perşembe
Melisa Döngel Deniz Şahin aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı
Son dönem popüler oyuncularından olan Melisa Döngel, mayıs ayında turizmci Deniz Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ilişkilerini ilan eden çiftin kısa süre önce yollarını ayırdığı iddia edildi. Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu haberleri doğrularken ayrılık nedenini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 14:20
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