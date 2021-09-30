Melisa Döngel Deniz Şahin aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Rol aldığı dizilerle son zamanların en popüler oyuncularından biri haline gelen Melisa Döngel, geçtiğimiz nisan ayında "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok şaşırıyorum" açıklamasını yapmıştı.

