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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! Mutluluk pozlarına beğeni yağdı

Evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bu kez doğum günü paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu eşi Evcen'in doğum gününü sosyal medya hesabından oğlu Karan ile çekilmiş fotoğrafıyla kutladı. Fahriye Evcen de eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Özçivit ailesinin mutluluk pozu...

Giriş Tarihi: 04.06.2022 16:23
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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! Mutluluk pozlarına beğeni yağdı

Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Burak Özçivit kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! Mutluluk pozlarına beğeni yağdı

"DOĞUM GÜNÜN OLSUN AŞKIM"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Fahriye Evcen, bugün 36 yaşına bastı.

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! Mutluluk pozlarına beğeni yağdı

Özçivit de kendisi gibi oyuncu eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla kutladı. Ailece dondurma yedikleri anda verdikleri poz paylaşan yakışıklı oyuncu, gönderisine, şu notu düştü:

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! Mutluluk pozlarına beğeni yağdı

"Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde. Seni çok seviyoruz."

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! Mutluluk pozlarına beğeni yağdı

EVCEN KAYITSIZ KALMADI

Fahriye Evcen de eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, Özçivit'in gönderisine; "Ben sizi her şeyden çok. Hep bu halde nice senelere" yorumunu yaptı.