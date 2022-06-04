04 Haziran 2022, Cumartesi
Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! Mutluluk pozlarına beğeni yağdı
Evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bu kez doğum günü paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu eşi Evcen'in doğum gününü sosyal medya hesabından oğlu Karan ile çekilmiş fotoğrafıyla kutladı. Fahriye Evcen de eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Özçivit ailesinin mutluluk pozu...
Giriş Tarihi: 04.06.2022 16:23
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