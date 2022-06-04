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Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti! Son hali olay oldu

'O Hayat Benim' dizisinde rol aldığı dönemde 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vermişti. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir deri bir kemik kalan Bozoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Bozoğlu'nun şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 04.06.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 17:14
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Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti! Son hali olay oldu

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.

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Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti! Son hali olay oldu

Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

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Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti! Son hali olay oldu

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topladı.

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Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti! Son hali olay oldu

Ünlü oyuncu son olarak paylaşımıyla dikkat çekti. Bozoğlu'nun değişimine yorum yağdı.

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Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti! Son hali olay oldu

Güzelliğiyle beğeni toplayan 47 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'na "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" yorumları yapıldı.