Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti! Son hali olay oldu

'O Hayat Benim' dizisinde rol aldığı dönemde 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vermişti. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir deri bir kemik kalan Bozoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Bozoğlu'nun şaşırtan değişimi...