14 Haziran 2021, Pazartesi
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Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim'de heyecan fırtınası devam ediyor. Adım adım sezon finaline doğru giden dizide beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Dizinin fragmanınında Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, işler çığrından çıkacak. Gelişmeler sonrasında sevilen isimin diziye veda edeceği söylentileri yayılmaya başladı. Sezon finali öncesinde yapımcılar ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip edilyor.
Giriş Tarihi: 14.06.2021 23:30 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 23:30
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