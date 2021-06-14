Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle. Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti. ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Dizinin fragmanınında Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, işler çığrından çıkacak. Doruk'un bir anda yere yığılması sonrasında olacak gelişmeler merak ediliyor. Dizinin takipçileri oyuncunun kadrodan çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Kardeşlerim Kardeşlerim'de Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimler paylaşıyor.