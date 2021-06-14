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Haberler Galeri Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...

Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim'de heyecan fırtınası devam ediyor. Adım adım sezon finaline doğru giden dizide beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Dizinin fragmanınında Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, işler çığrından çıkacak. Gelişmeler sonrasında sevilen isimin diziye veda edeceği söylentileri yayılmaya başladı. Sezon finali öncesinde yapımcılar ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip edilyor.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 23:30 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 23:30
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Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...

Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle. Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti. ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Dizinin fragmanınında Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, işler çığrından çıkacak. Doruk'un bir anda yere yığılması sonrasında olacak gelişmeler merak ediliyor. Dizinin takipçileri oyuncunun kadrodan çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Kardeşlerim Kardeşlerim'de Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimler paylaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...

KARDEŞLERİM DORUK ÖLECEK Mİ?

Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca olanlar herkesi şaşkına çevirecek. Doruk'un başrol oynadığı tiyatro oyununda, Ömer'in oyuncak zannettiği tabancayı ateşlemesi dizinin en can alıcı sahnesi olacak.

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Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...

Doruk'un vurulmasıyla diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise merak edilmeye başlandı. Doruk'un akıbeti dizinin yeni bölümü ile belli olacak.

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Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Ordu'ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir.

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Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...

Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.