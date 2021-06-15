15 Haziran 2021, Salı
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Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...
The Witcher 2. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla izlenen izlenen dizileri arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başaran dizi hakkında gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 01:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 01:04
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