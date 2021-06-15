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Haberler Galeri Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...

Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...

The Witcher 2. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla izlenen izlenen dizileri arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başaran dizi hakkında gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 01:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 01:04
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Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...

The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü dijital sinema ve dizi platformu Netflix'in en sevilen yapımlarından biri olan The Witcher 2. sezonu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Netflix, merakla beklenen The Witcher 2. sezon çekimlerinin bugün tamamlandığını açıkladı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin çekimleri devam ediyor, her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da The Witcher dizisinin 2. sezonunun 2021 yılının Aralık yayınlanması bekleniyor.

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Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...

THE WITCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır.

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Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...

Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

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Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...

THE WITCHER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)

Freya Allan, (Prenses Ciri)

Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)

Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)

Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)