Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşında çıktı

Ekranların en sevilen oyuncularından Alina Boz, Maraşlı'da canlandırdığı Mahur karakteriyle bir kez daha gönüllere taht kurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Boz, tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler tarafından araştırılan güzel oyuncunun yaşı ise herkesi şaşırttı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz'un yaşı...