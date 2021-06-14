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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşında çıktı

Ekranların en sevilen oyuncularından Alina Boz, Maraşlı'da canlandırdığı Mahur karakteriyle bir kez daha gönüllere taht kurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Boz, tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler tarafından araştırılan güzel oyuncunun yaşı ise herkesi şaşırttı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz'un yaşı...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 17:46
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşında çıktı

Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Alina Boz, Burak Deniz ile aralarındaki uyumla sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşında çıktı

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Boz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşında çıktı

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un yaşı ise herkesi şaşırttı.

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşında çıktı

İşte Alina Boz'un ve ünlü isimlerin yaşları...

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşında çıktı

Alp Navruz - 15 Ocak 1990