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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Arnavutluk’ta Kuruluş Osman rüzgarı!
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmesi olmaya devam ederken yurt dışında da büyük ilgiyle takip ediliyor. Dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen 'Kuruluş Osman', Arnavutluk'un "en çok izlenen dizisi" oldu.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 17:48
atv ekranındaki ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olarak reytinglerde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen 'Kuruluş Osman', Arnavutluk'un "en çok izlenen dizisi" oldu.
İkinci sezon yayınına ülkenin önde gelen kanalı TV KLAN'da "Osmani" ismiyle başlayan ve haftanın iki günü Prime Time'da ekrana gelen Kuruluş Osman, bölüm başına ortalama yüzde 40 izlenme oranıyla reytinglerde birinci sırada alıyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.