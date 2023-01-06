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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! İmalı sözler: Ben seni seçtim...

Mehmet Dinçerler ile evliliği olaylı şekilde biten Hadise sosyal medyaya adeta geri döndü. Geçtiğimiz günlerde adı Hasan Can Kaya ile aşk iddialarına karışan Hadise, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu kez bir gönderme daha yaptı. Şarkıcı, Uzi'nin 'Cindy' şarkısının sözlerini paylaştı. İşte Hadise'nin dikkat çeken o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:37
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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! İmalı sözler: Ben seni seçtim...

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen küçük bir törenle dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! İmalı sözler: Ben seni seçtim...

Hadise ile Mehmet Dinçerler, evliliklerindeki sıkıntıları aşamadı ve çift 5 aylık evliliği sonlandırdı.

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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! İmalı sözler: Ben seni seçtim...

İMALI PAYLAŞIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Adı Hasan Can Kaya ile aşk dedikodularına karışan Hadise, imalı paylaşımlarına bugün bir yenisini daha ekledi.

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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! İmalı sözler: Ben seni seçtim...

HADİSE'DEN BİR GÖNDERME DAHA!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, bir gönderme daha yaptı.

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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! İmalı sözler: Ben seni seçtim...

UZİ'NİN ŞARKISININ SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Şarkıcı, Uzi'nin 'Cindy' şarkısının sözlerini paylaştı.