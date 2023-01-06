Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! İmalı sözler: Ben seni seçtim...

Mehmet Dinçerler ile evliliği olaylı şekilde biten Hadise sosyal medyaya adeta geri döndü. Geçtiğimiz günlerde adı Hasan Can Kaya ile aşk iddialarına karışan Hadise, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu kez bir gönderme daha yaptı. Şarkıcı, Uzi'nin 'Cindy' şarkısının sözlerini paylaştı. İşte Hadise'nin dikkat çeken o paylaşımı!