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İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslan Oktay…

Lise yıllarından beri aşk yaşayan İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, geçtiğimiz haziran ayında ilk çocukları Aslan Oktay'ı kucağına aldı. Bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Büyükak, yeni yaşını oğluyla birlikte kutladı. Aslan Oktay'ın yüzünü ilk kez gösteren Büyükak'ın paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 13:23
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İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslan Oktay…

Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilikleri olan çift, haziran ayında ilk bebeklerini kucağına aldı.

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İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslan Oktay…

Büyükak'ın bugün sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafları paylaşması ise büyük ilgi gördü. 20 Ağustos 1983 yılında dünyaya gelen oyuncu, yeni yaşını da oğlu Aslan Oktay ile pozlarını paylaşarak kutladı.

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İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslan Oktay…

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM"

Instagram'da 999 bin takipçisi bulunan Büyükak, oğluyla pozlarını "En güzel doğum günü hediyem. İyi ki doğdum" notuyla paylaştı.

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İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslan Oktay…

Paylaşımın altına yorum yapan ünlü isimler ve oyunucunun takipçileri, Aslan Oktay'ı annesi Nurdan Beşen Büyükak'a benzetti.

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İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslan Oktay…

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken oyuncu Gupse Özay, Onur Buldu, Oğulcan Engin, Burak Aksak, Ezgi Eyüboğlu, Zafer Alagöz, Murat Boz, Burcu Kara ve Can Bonomo gibi birçok isimden de yorum geldi.