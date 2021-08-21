İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslan Oktay…

Lise yıllarından beri aşk yaşayan İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, geçtiğimiz haziran ayında ilk çocukları Aslan Oktay'ı kucağına aldı. Bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Büyükak, yeni yaşını oğluyla birlikte kutladı. Aslan Oktay'ın yüzünü ilk kez gösteren Büyükak'ın paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı.