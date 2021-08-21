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Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele yakalandı! Bakın kim çıktı

Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile ayrılığının ardından Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddia edilen Gökçe Bahadır, yeni sevgilisiyle görüntülendi. "Sezenli Şarkılar" albümünde yer alan Bahadır, projede birlikte çalıştığı Emir Ersoy ile yeni bir aşka yelken açtı. Arkadaşlıkları kısa sürede ilişkiye dönen ikili, ilk kez el ele görüntülendi.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:24
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Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele yakalandı! Bakın kim çıktı

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, kalbini aşka yeniden açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele yakalandı! Bakın kim çıktı

AŞKLARINI UZAK YAŞIYORLAR

Güzel oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile birliktelik yaşamaya başladı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

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Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele yakalandı! Bakın kim çıktı

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk kez el ele görüntülendi.

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Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele yakalandı! Bakın kim çıktı

EMİR AKSOY'LA SAHNEYE ÇIKMIŞTI

8 Temmuz'da Emir Ersoy ile sahneye çıkan Gökçe Bahadır o anları Instagram hesabından paylaşarak şunları yazmıştı:

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Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele yakalandı! Bakın kim çıktı

"Güzel insanlarla birlikte olunca yaptığım iş böyle karelerle bitiyor işte. Hiç sevmem şarkı söylemeyi bilirsiniz. Uzun zaman sonra yan yana şarkı söylemek sahnede olmak nasıl iyi geldi. Herkese teşekkür ederim. Başta Emir Ersoy ve tabii ki tüm ekip."