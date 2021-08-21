21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele yakalandı! Bakın kim çıktı
Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile ayrılığının ardından Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddia edilen Gökçe Bahadır, yeni sevgilisiyle görüntülendi. "Sezenli Şarkılar" albümünde yer alan Bahadır, projede birlikte çalıştığı Emir Ersoy ile yeni bir aşka yelken açtı. Arkadaşlıkları kısa sürede ilişkiye dönen ikili, ilk kez el ele görüntülendi.
Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:24
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