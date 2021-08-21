Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele yakalandı! Bakın kim çıktı

"Güzel insanlarla birlikte olunca yaptığım iş böyle karelerle bitiyor işte. Hiç sevmem şarkı söylemeyi bilirsiniz. Uzun zaman sonra yan yana şarkı söylemek sahnede olmak nasıl iyi geldi. Herkese teşekkür ederim. Başta Emir Ersoy ve tabii ki tüm ekip."